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Engelli kedileriyle otobüs şoförlüğü yapıyor

Antalya'da engelli iki kedisini evde bırakamayan otobüs şoförü Filiz Karatepe, onları da yanına alarak yolcu taşıyor- Hayvansever Karatepe:- "Kedileri otobüste gören yolcular, genelde şaşırıyor, bazıları da seviyor. Yanımda getirdiğim mamalarla kedilerimi besliyorum. Küçük oldukları için şırıngayla su veriyorum"

24 Ağustos 2019 Cumartesi 18:53
Engelli kedileriyle otobüs şoförlüğü yapıyor

ANTALYA (AA) - Antalya'da engelli iki kedisini evde bırakamayan otobüs şoförü Filiz Karatepe, onları da yanına alarak şehir içi yolcu taşımacılığı yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesine ait şehir içi otobüslerde şoför olarak çalışan hayvansever Karatepe, biri felçli, diğeri gözünden engelli kedilerini de kedi taşıma kabına koyup yanına alarak mesaiye başlıyor.

Karatepe, duraklardaki molalar sırasında kedilerini mama ve şırıngayla su vererek besliyor.

Karatepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçüklüğünden beri hayvanlara özel ilgi duyduğunu ve onlara her zaman yardım etmeye çalıştığını söyledi.

Daha önce evde yalnız bıraktığı engelli kedilerden birinin başının demire sıkıştığını anlatan Karatepe, bu olaydan sonra kedilere zarar gelmemesi için onları yanına almaya karar verdiğini belirtti.

Yolcuların kedileri görünce genelde güzel tepkiler verdiğini dile getiren Karatepe, "Kedilerim küçük ve engelli oldukları için bana ihtiyaçları var. Onun için direksiyon başına geçtiğim zaman onları da yanıma alıyorum. Kedileri otobüste gören yolcular, genelde şaşırıyor, bazıları da seviyor. Yanımda getirdiğim mamalarla besliyorum. Küçük oldukları için şırıngayla su veriyorum." diye konuştu.

Yolculardan Elvan Aslan da kendisinin de kedilerinin bulunduğunu ve otobüsteki kedileri görünce çok mutlu olduğunu söyledi.

Kadınlara ve hayvanlara pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini savunan Aslan, "Şoförümüz bir kadın ve yanında kedilerini taşıyor. Çok güzel bir davranış, kendisini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 18:53
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