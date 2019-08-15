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Engelli kadından 10 gündür haber yok

Konya’da yaşayan ve 10 gün önce komşusuna "annemin kuzenleri geliyor, Mersin’e götürecekler" diyerek evden ayrılan 51 yaşındaki bedensel engelli Nuran Maral’dan haber alınamıyor.

15 Ağustos 2019 Perşembe 12:38
Engelli kadından 10 gündür haber yok

Konya’da yaşayan ve 10 gün önce komşusuna "annemin kuzenleri geliyor, Mersin’e götürecekler" diyerek evden ayrılan 51 yaşındaki bedensel engelli Nuran Maral’dan haber alınamıyor. Konya’dan Mersin’e gelerek eşini arayan Dursun Ali Maral ise, yürüyemeyen eşinin durumundan endişe duyuyor. Maral, "Eşim çok iyi biri. Eğer sesimi duyarsa lütfen eve dönsün ya da neredeyse ben gelip alayım" dedi.


Edinilen bilgiye göre, 6 Ağustos Salı günü Konya’da oturduğu evden, eşi işe gittikten sonra ayrılan yüzde 80 bedensel engelli Nural Maral’dan, o günden beri haber alınamıyor. Komşusuna "Annemin kuzenleri geliyor, Mersin’e götürecekler" diyerek evden ayrılan Nuran Maral’ı her yerde arayan eşi Dursun Ali Maral, yetkililerden eşinin bulunması için yardım bekliyor.



"En son komşumuzla konuşmuş"


Eşini her yerde arayan Dursun Ali Maral, 10 gündür eşinden haber alamadıklarını söyledi. Eşini evde bırakarak işe gittiğini söyleyen Maral, "Eşimle 22 yıldır evliyiz. Bu evliliğimizden bir kızımız var. O gün kızımız da evdeydi. Kızımız çok farklı. Bana karşı da annesine karşı da sürekli tepki gösteriyordu. Özellikle öz annesine karşı ’bu evden git’ diye sürekli söylüyordu. Ancak eşim çok iyi bir insan. Neden bize böyle davranıyor bilmiyoruz. O gün de yine eşimle tartışmış, eşim de en son komşumuzu arayarak ’annemin kuzenleri geliyor, beni alıp Mersin’e götürecekler’ demiş. Ben işten geldikten sonra eşimin gittiğini ya da götürüldüğünü öğrendim. Nasıl gittiği ya da götürüldüğüne yönelik bir iz yok. Baldızımla görüştüğümüzde ’bizim hiç bilgimiz yok’ diyorlar. Daha önce böyle bir şey olmamıştı. İlk defa başımıza geldi. Telefonuna da ulaşamıyoruz. Emniyete kayıp başvurumuzu yaptık. Konya’da birçok yere baktık ama sonuç alamadık" diye konuştu.



"Durumundan endişe ediyorum"


Yetkililerden yardım bekleyen Maral, "Eşimin yüzde 80 bedensel engeli var. O yüzden yürüyemiyor. Sadece engelli aracıyla bir yerden bir yere gidebiliyor. O yüzden durumundan endişe ediyorum. Eşimin ailesiyle de sürekli görüşüyoruz onlar da endişe ediyor. Nereye gitti, nasıl gitti hiçbir iz yok. Aradığımız yerlerden bir ipucu çıkmıyor. Yetkililerden eşimi bulmasını istiyorum. Eğer eşim benim sesimi duyarsa lütfen eve dönsün ya da neredeyse ben gelip alayım. Gerçekten başına bir iş gelmesinden çok korkuyorum. Bir an önce eşimin başına bir iş gelmeden bulunmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 12:38
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