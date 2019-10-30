Engelli emekliliğinde doğru tercih önemli

Soru: Ben yüzde 67 engelliyim. Askerliğimi de bu nedenle yapamadım. İlk sigorta başlangıcım 1992 yılıdır. Toplamda 3980 gün primim var. Halen SSK’lı çalışıyorum. Malulen emekli olabilir miyim? Rahmi C.

Cevap: İlk defa sigortalı olduğu tarihte malül olanlar malüllük aylığı imkanından yararlanamaz. Bunlar 15 yıl sigorta 3600 gün prim şartlarıyla yaşlılık aylığına hak kazanır. Ayrıca 1.10.2008’den önce sigortalı olan engelliler vergi indirim belgesiyle yaş beklemeden emekli olur. Tavsiyemiz vergi indirim belgesi almanızdır. Vergi indirim belgesi alınca hemen emekli olma hakkınız doğar.