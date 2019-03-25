Eskişehir’de eski Devlet Hastanesi Çocuk Polikliniklerinin bulunduğu bina Engelli Çocuklara Yönelik Gündüzlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi olarak değerlendirilecek.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Çalışma İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Vakfı Eskişehir İl Temsilciliği arasında Engelli Çocuklar Gündüzlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi protokolü imzalandı. Sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen proje imza töreni Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü toplantı Salonunda yapıldı. Protokol; Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Alper Sezer, Çalışma İş Kurumu İl Müdürü Hasan Yoldaş ve Türkiye Gençlik Vakfı Eskişehir İl Temsilcisi Fatih Sert tarafından imzalandı. İmzalanan protokol ile Şehir Hastanesi’ne taşınan eski devlet hastanesinin çocuk polikliniklerinin bulunduğu binaya engelli çocuklar için Gündüzlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi kurulacak. Merkezden sosyal yoksunluk içerisinde olan 0-6 yaş, 7-12 yaş, 13-18 yaş kız ve 13-18 yaş erkek engelli çocuklar yararlanacak. Ayrıca proje hayata geçtiğinde Türkiye’de bir ilk olacak. Proje İl Sağlık Müdürlüğü,Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Çalışma İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Vakfı Eskişehir İl Temsilciliği tarafından yürütülecek. Konuyla ilgili bir konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir’in bölgesel özellikleri ve sosyal yapısı dikkate alınarak dezavantajlı gruplara yönelik toplumsal sorunların çözümü için kamu ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklığında yeni bir hizmet modeli oluşturduklarını, engelli çocuğa sahip olan ailelerin yaşadıkları en büyük sıkıntılarından birinin ihtiyaçları olduğunda engelli çocuklarını bırakabilecekleri bakım evlerinin olmadığını söyledi.