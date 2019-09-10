Engelli çocuğa jandarmadan tekerlekli sandalye

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde 16 yaşındaki engelli Muhammet Tebur’un kullanılamaz haldeki tekerlekli sandalyesinin yerine İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yeni bir tekerlekli sandalye hediye edildi.

Salıpazarı İlçesi Yenimahalle’de ikamet eden 16 yaşındaki Muhammet Tebur’un bir süredir kırık ve eski bir vaziyette bulunan tekerlekli sandalyesinin yerine Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yeni tekerlekli sandalye verildi. İlçe Jandarma Komutanı Hakan Akçay’ın verdiği tekerlekli sandalye karşısında büyük bir mutluluk ve sevinç yaşayan 16 yaşındaki Muhammet Tebur, yardımcı olan ve yeni tekerlekli sandalyeyi veren herkese teşekkür etti.

İlçe Jandarma Komutanlığında 16 yaşındaki Muhammet Tebur ve babası Ahmet Tebur’u misafir eden İlçe Jandarma Komutanı Hakan Akçay, bir süre Tebur ailesi ile sohbet etti.