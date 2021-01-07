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Ekonomi Engelli aylığı ne kadar oldu 2021
Ekonomi

Engelli aylığı ne kadar oldu 2021

Yüzde 70 engelli maaşı ne kadar 2021 | Engelli vatandaşlar için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay maaş ödemesi gerçekleştiriyor. Engelli aylığı ise maaş bağlanan kişinin engel durumuna göre farklılık gösteriyor. Peki, engelli maaşı ne kadar oldu? | Engelli maaşı zammı 2021

Yeniakit Publisher
2021-01-07 09:23:00 -
Engelli aylığı ne kadar oldu 2021

Başkasının desteği olmadan hayatını sürdüremeyen vatandaşlar için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli maaşı uygulamasını yürütüyor. En az yüzde 40 engeli bulunanlar engelli maaşı başvurusunda bulunuyor. 2021 yılıyla birlikte asgari ücrete, memur ve emekli maaşlarına zam yapıldı. Engelli maaşı alanlar 2021 yılında kendi maaşlarının ne kadar arttığını araştırmaya başladı. Engelli maaşı ne kadar 2021

Engelli aylığı ne kadar oldu 2021 

Engelli aylığına her yıl ocak ve temmuz aylarında zam yapılıyor. En az yüzde 70 engeli bulunan vatandaşlar temmuz ayında yapılan zamla 851 lira maaş alıyordu. Yapılan 2021 zamlarıyla bu rakam 913 liraya yükseldi.

Bin kişinin engelli maaşı alabilmesi için en az yüzde 40 engelinin bulunması gerekiyor. Yüzde 40 ile 69 oranında engeli bulunanlara temmuz ayından itibaren 567 lira ödeniyordu. Son zamla birlikte yüzde 40 il6 69 arasında engeli bulunanların maaşı 608 TL oldu.

Engelli maaşı başvuruları nereye yapılıyor?

Engelli maaşı bağlatmak için kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuruda bulunması gerekiyor.

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