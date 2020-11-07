Engelli kamu personeli seçme imtihanı EKPSS imtihan tarihine ilişkin duyuru yayınlandı. ÖSYM'nin imtihan takvimi 2020 eğitim takviminde bir oldukça sınav tarihi ertelenmişti.

Engelli atamaları ne zaman?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, engelli vatandaşların atamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Engelli vatandaşların atamalarının 57 bini aştığını vurgulayan Selçuk, EKPSS'nin salgın sürecine denk gelmesi sebebiyle ertelendiğini ifade ederek, "Amacımız aralık ayında bir atama daha yapabilmek. Ama bizim atama yapmamız kamu kurum ve kuruluşlarımızın o kotayı açmasıyla da alakalı. Ekim ayının sonuna kadar bu süreç tamamlanacak. Onların açtığı kotaya göre de biz atamamızı yapacağız." dedi.