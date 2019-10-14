Engelli alım İŞKUR iş ilanı engelli alımları ne zaman yapılacak?

İŞKUR üzerinden engelli alım ilanları merakla araştırılmakta. Hem özel hem de kamu kurumları belirli oranlarda engelli çalıştırmak zorunda. Engelli vatandaşlar da engelli iş ilanlarını yakından takip ediyor. İŞKUR iş ilanları ile hem özel sektörde hem de kamuda engelli alımı yapılıyor. Engelli personeli alımı yapan kurumlar arasında Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı da yer almakta. Peki Engelli alım İŞKUR iş ilanı başvuru şartları ne? Engelli alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı İstanbul yerleşkesinde çalıştırılmak üzere, 4857 Sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımlarına yer verilen statülerde sürekli işçi alımı yapılacaktır.

Engelli işçi alımı

1.Türk vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6. Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak,

7. Engellilerin, engellilik ölçütü, sınıflandırılması ve engellilere verilecek sağlık kurulu raporları hakkındaki 07.02.2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince yetkili sağlık kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporuna sahip olmak.

8. EKPSS puanına sahip olmak.

Engelli işçi alımı özel şartlar

1.İdari Personel kadrosu; İnsan Kaynakları Personeli meslek pozisyonu için tercihen insan kaynakları alanında bilgisi- becerisi olan (kamu/özel sektörde tecrübesi olan) ve Kamu Yönetimi, İşletme, İktisat, Maliye ve Sağlık Yönetimi bölümü Lisans mezunları arasından İŞKUR tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar aday sözlü sınava tabi tutulacaktır.

2. İdari Personel kadrosu; Mutemet meslek pozisyonu için tercihen mutemetlik konusunda bilgisibecerisi olan (kamu/özel sektörde tecrübesi olan) ve Kamu Yönetimi, İşletme, İktisat, Maliye ve Sağlık Yönetimi bölümü Lisans mezunları arasından İŞKUR tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar aday sözlü sınava tabi tutulacaktır.

3. İdari Personel kadrosu; Satın Alma Görevlisi meslek pozisyonu için tercihen satın alma konusunda bilgisi- becerisi olan (kamu/özel sektörde tecrübesi olan) ve Kamu Yönetimi, İşletme, İktisat, Maliye ve Sağlık Yönetimi bölümü Lisans mezunları arasından İŞKUR tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar aday sözlü sınava tabi tutulacaktır.

4. İdari Personel kadrosu; Telefon Santral Operatörü meslek pozisyonu için tercihen telefon santral operatörü konusunda bilgisi ve becerisi olan (kamu/özel sektörde tecrübesi olan) ve Kamu Yönetimi, İşletme, İktisat, Maliye ve Sağlık Yönetimi bölümü Lisans mezunları arasından İŞKUR tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar aday sözlü sınava tabi tutulacaktır.

5. Herhangi bir meslek için işe alınan işçi, işin veya işyerinin gerektirdiği durumlarda, mümkün olduğunca işçinin sahip olduğu bilgi, beceri, ehliyet veya belge de dikkate alınarak diğer iş veya alanlarda da çalıştırılabilir.

6. Adayların, başvurunun son günü itibariyle duyuru ekinde yer alan tabloda meslek pozisyonların uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir.

Engelli işçi alımı sınavı ne zaman?

Başvurular İŞKUR’un internet sitesinden 14.10.2019-18.10.2019 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

Engelli işçi alımı için istenen belgeler neler?

1- Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Başkanlığımıza bildirilen nihai listede yer alan adaylar sözlü sınava alınacaktır.

2- Sözlü sınav tarihi, yeri ve sınava girecek adayların teslim etmeleri gereken belgeler ve belge teslim tarihi Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının resmî web sayfasının (www.tuseb.gov.tr) insan kaynakları bölümünde yayımlanacaktır.

3- Başvurduğu pozisyona ilişkin genel ve özel niteliklere dair kanıtlayıcı belgeleri ilan edilen tarihe kadar teslim eden adayların evrakları, Başkanlığımızca değerlendirilerek şartları tutan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır. Belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik belge veren ve belge vermeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

4- Adayların belirtilen tarih, gün ve saatte sözlü sınav için hazır olmaları gerekmektedir. Sınav tarihi, yeri ve saatinde hazır bulunmayan adaylar hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. (Rapor vb. mazeretler kabul edilmeyecektir.)

5- Sınava girmeye hak kazanan adaylar Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının resmî web sayfasının (www.tuseb.gov.tr) insan kaynakları bölümünde yayımlanacak ve ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

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