Engel-Siz atölyede hem sosyalleşiyor hem gelir elde ediyorlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Engelsiz Yaşam Derneğince oluşturulan "Engel-Siz" atölyeye gelen bedensel engelliler ile down sendromlu ve mental grubundakiler, hem sosyalleşiyor hem de ürettikleriyle ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Ertuğrul Mahallesi'nde açılan atölyeye gelenler, koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak katıldıkları kurslarda seramik, oyuncak bebek, sabun ve tablo gibi el emeği ürünler yapıyor.

Bu ürünlerin satışından elde edilen gelir, kursiyerlerin ihtiyacı için kullanılıyor.

Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Şerife Türüdü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneğin 427 üyesi olduğunu söyledi.

Engellilerin evlere kapanmaması ve hayatın içinde olması amacıyla çalışmalar yaptıklarını anlatan Türüdü, "Atölyemizi kendi imkanlarımızla açtık. Buradaki ürün için alınan malzemeler derneğimiz tarafından karşılanıyor. Engelliler arasında kabullenilmiş bir çaresizlik var. Bu yanlış bir düşünce. Engellilerin de hayatın içinde olması ve üretmesi gerekiyor." dedi.

Eğitmen Aylin Mısırlı da atölyede herkesin severek çalıştığını aktararak, "Ortaya güzel ürünler çıkıyor. Özellikle geri dönüşüm ürünlerinden bir şeyler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Engelli arkadaşların el becerileri de bu işlere yatkın." diye konuştu.

Bedensel engelli Yasin Atıcı ise engellilerin fırsat verilince güzel işler başarabildiklerini dile getirerek, "Atölyede hem sosyalleşiyoruz hem de zamanı verimli bir şekilde değerlendiriyoruz. Ortaya da güzel ürünler çıkıyor." ifadelerini kullandı.



