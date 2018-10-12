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Enflasyonla mücadelede indirim furyası

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın başlattığı ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na şirketlerin ilgisi yoğun. Programın kamuoyuna açıklanmasının ardından Sabancı ve Yıldız’ın da aralarında bulunduğu önemli holdingler ürün ile hizmetlerinde minimum yüzde 10 indirim uygulama kararı aldı.

12 Ekim 2018 Cuma 09:58
Enflasyonla mücadelede indirim furyası

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın başlattığı ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na şirketlerin ilgisi yoğun. Programın kamuoyuna açıklanmasının ardından Sabancı ve Yıldız’ın da aralarında bulunduğu önemli holdingler ürün ile hizmetlerinde minimum yüzde 10 indirim uygulama kararı aldı. Bakan Berat Albayrak’ın “81 milyon omuz vermeli” diyerek beklentilerini dile getirdiği programın destekçi sayısı artmaya devam ediyor.

TEKNOSA’dan yüzde 10 indirim

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na destek verdi. Bu çerçevede seçili ürünlerde yüzde 10 seviyesinde indirime giden şirketten yapılan açıklamada “İş ortaklarımızla birlikte, uygun fiyat ve kampanyalarla bu zor dönemde de müşterilerimizin yanında olmaya ve alım gücünü desteklemeye devam edeceğiz” denildi.

Konukoğlu da ürünlerinde yüzde 10 indirim yapacak

Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, “Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı”na destek olmak amacıyla tüketicilere yönelik ürünlerde yüzde 10 indirim yapacaklarını bildirdi.

Konukoğlu, yaptığı açıklamada, 114 yıllık geçmişi bulunan Sanko Holding’in, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye çıkarına olan her türlü faaliyette bulunmaya azami özen göstereceğini kaydetti.

“Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı”nın başarıya ulaşması için ihtiyaç duyulan her alanda üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerine dikkati çeken Konukoğlu, “Bu sürece destek olmak yerli ve milli olmaktır, vatandaşlık görevidir, millet olmanın gereğidir. Bu çerçevede, tüketicilere yönelik üretim yapan Sanko Havlu ile konut ve iş yeri projeleri gerçekleştiren ASCE İnşaat’ın satış fiyatlarında yüzde 10 indirim uygulanacak. Başak Traktör satış fiyatlarında ise bayilerle birlikte yüzde 10 indirim başlatılacak” ifadelerini kullandı.

İstanbul Bilişim’den müjde

Teknoloji perakende firması İstanbul Bilişim ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na katkı sunmak için binlerce üründe en az yüzde 10 ekstra indirim yaptı. CEO Ediz Akın, “Ülkemiz için her türlü fedakârlığı yapmaya hazırız. Türkiye, geçmişinde de pek çok kez zorlukları millet olarak omuz omuza vererek atlatmasını bilmiş, büyük bir ülke, güçlü bir ekonomidir. ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’nı, son iki aydır yaşanan fiyat artışları ile mücadelede etkin bir adım olduğunu değerlendiriyoruz. Firma olarak biz de tüm ürünlerimizde indirim uygulayarak bu mücadeleyi güçlü bir şekilde destekliyoruz. Bu programın ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Büyük yankı uyandırdı

Financial Times, markaların yüzde 10 indirim kararını ‘radikal bir tutum’ olarak yorumladı.  Wall Street Journal ile New York Times da firmaların enflasyonla mücadele konusuna büyük önem verdiğini yazdı. Medya Takip Merkezi tarafından yapılan araştırmada, 9 Ekim’de Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı başlığı altında Türkiye genelinde başlatılan seferberlik ile ilgili haber sayısının şu ana kadar toplam 20 bin 720’ye ulaştığı tespit edildi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 09:58
  1. Teknosa
  2. İstanbul Bilişim
  3. Sanko Holding

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