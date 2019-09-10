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Enflasyonda beklenti aşağı yönlü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi’ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 13,96’ya geriledi. TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 62 katılımcıyla gerçekleştirdiği “2019 yılı Eylül ayı Beklenti Anketi”ni yayınladı.

10 Eylül 2019 Salı 11:10
Enflasyonda beklenti aşağı yönlü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi’ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 13,96’ya geriledi. TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 62 katılımcıyla gerçekleştirdiği “2019 yılı Eylül ayı Beklenti Anketi”ni yayınladı. Bir önceki anket döneminde yüzde 1,46 olan eylül ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,49’a yükseldi. Ekim ayı TÜFE beklentisi bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 1,93 oldu. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi önceki anket dönemindeki yüzde 14,42’den eylülde yüzde 13,96’ya geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi, yüzde 12,77’den yüzde 12,21’e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 10,27’den yüzde 10,17’ye indi. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 5,9002’den 5,9954’e yükseldi. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de önceki döneme göre artışla 6,2734’ten 6,3470’e çıktı.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 11:10
  1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
  2. TÜFE
  3. 2019 yılı Eylül ayı Beklenti Anketi
  4. ekonomi haberleri

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