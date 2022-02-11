Enflasyona karşı TL koruma gelecek mi? Enflasyona karşı TL koruma mevduatı olacak mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı mevduatta toplam büyüklüğün 340 milyar TL'ye dövizden dönüşlerin payının yüzde 49'a yükseldiğini söyledi. Bakan Nebati, katıldığı bir televizyn programında enflasyonla mücadeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Enflasyon ne zaman düşece?

Enflasyonla mücadeleye de değinen Bakan Nebati, enflasyonun mayıs 2023’te tek haneli rakamlara ineceğini söyledi. Bakan Nebati, "Yarın bir paket açıklayacağız. Psikolojiyi tersine çevirmek için bir adım atacağız. Yıl sonunda yüzde 24'ler civarı bir enflasyon göreceğiz. Haziran ayı seçimlerinden önce mayıs ayında enflasyonu tek hanede göreceğiz. Seçime tek haneli enflasyonla gideceğiz" diye konuştu.

Enflasyona karşı TL koruma mevduatı olacak mı?

Dolar kurunun önüne kur korumalı TL mevduat hesapları sayesinde geçildi. Vatandaş, yüksek enflasyon karşısında parasını korumak için neler yapılacak sorusunu soruyordu. Bakan Nebati, bu onuya ilişkin de açıklama yapıt. Nebati, "Kur korumalı mevduat belli bir noktaya geldi, altın da belli bir noktaya gelir ve yeni ihtiyaç olursa, diğer enstrümanları da görebiliriz. (Enflasyona karşı korumalı enstrüman) İhtiyaç olursa her şey olur" dedi.