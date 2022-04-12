Enflasyona karşı en güvenli yatırım hangisi?

YENİ AKİT ANKARA

Türkiye'de artan enflasyon nedeniyle, tüketicilerin enflasyondan korunma yöntemleri neler sorusu günden güne önem kazandı. Ekonomist-Finans Uzmanı Murat Özsoy yüksek enflasyon nedeniyle vatandaşın tercih edebileceği en güvenli yolun emtia yatırımları olduğunu söyledi. Özsoy, en güvenli yol emtia yatırımı deyip hatta gayrimenkul alımı yapmanın enflasyona karşı korunmada daha mantıklı olacağının altını çizdi.

50 baz puan artış gelebilir

Mayıs ayı itibariyle 50 baz puanlık artışın gelebileceğini söyleyen Özsoy, dolar endeksinde yukarı yönlü hareketlerin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Hatta Nisan ayının sonlarına doğru doların 15.70-16 gibi seviyeleri görebileceğini söyleyen Özsoy, "bu da gram altının fiyatlarını doğrudan etkiler" diye konuştu. Özsoy, "Yılsonuna kadar giden süreçte gram altın fiyatlarında 1000 TL'yi görürüz daha da yukarı gider mi bunu şu an kestiremeyiz" ifadelerini kullandı.