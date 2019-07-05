0553 313 94 23

Enflasyon yoluna girdi sıra faizde

Haziran ayı enflasyon oranının yıllık bazda yüzde 15,72’ye gerilemesinin ardından sıra T.C. Merkez Bankası’nın (MB) uyguladığı yüksek oranlı faizlerin aşağıya çekilmesine geldi.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:13
Enflasyon yoluna girdi sıra faizde

 Akit  Ekonomi 

Haziran ayı enflasyon oranının yıllık bazda yüzde 15,72’ye gerilemesinin ardından sıra T.C. Merkez Bankası’nın (MB) uyguladığı yüksek oranlı faizlerin aşağıya çekilmesine geldi.

Ağustos 2018’de yaşanan döviz kuru operasyonunun ardından yükseliş trendine giren enflasyonda gözle görülür bir gerileme yaşanması moralleri yükseltti. Yılın ikinci yarısında daha da düşmesi beklenen enflasyonla mücadeleye devam edilecek. Ancak piyasanın daha da rahatlaması için benzer bir mücadelenin uygulanan faiz politikalarına da yansıması bekleniyor. Eylül 2018’deki 625 baz puanlık faiz artışından sonra faizlere uzunca bir süre dokunmayıp sıkı duruşunu koruyan MB’nin, bu ayın ortasında faiz indirimine gitmesi beklentisi arttı.

En az 0.75 puan

Uzmanlar, enflasyonla mücadelede sonuç alan kabinenin de böyle bir kararı desteklediğini ancak ani inişin spekülatif girişimlerle olumsuz etki oluşturabileceği ihtimaline dikkat çekiyor. Kurdaki gerileme ve yatay seyir sürecinin kalıcı olması için ekonomi yönetiminin aldığı kararlarla, MB’nin kararlarının örtüşmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, Rusya’nın bu ay içerisinde teslim edeceği S-400 hava savunma sisteminin konumlandırılması ve ABD ile bu konuda yaşanan krize bir ara çözümün bulunmasının dengeleri olumlu yönde etkileyeceği görüşünü dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuyla ilgili diplomatik ataklarının sonuç vereceğini reel faizin de enflasyonda olduğu gibi gerileme trendine gireceğini kaydediyor. Beklenti ise reel faizde en azından 0.75 -1.00 baz puanlık düşüş kararının açıklanması yönünde. Öte yandan; dünya genelinde yapılan faiz indirimi açıklamalarının da MB’nin kararında etkili olması bekleniyor.


Yeni Akit Gazetesi
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 11:13
  1. Haziran
  2. enflasyon
  3. enflasyon oranı
  4. T.C. Merkez Bankası (MB)
  5. Recep Tayyip Erdoğan
  6. ABD
  7. para
  8. ekonomi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İBB'de Genel Sekreterlik görevine o isim atandı
    1. İBB'de Genel Sekreterlik görevine o..
    2. İki altın kemerli Kırkpınar ağası,..
    3. Osmangazi yollarına makyaj
    4. Antalyaspor'da transfer
    5. Erdoğan'dan başkanlık sistemi mesajı:..
    6. Bakan Mustafa Varank: “TÜBİTAK eliyle,..
    7. İlk hac kafilesi Medine’de
    8. Mısırla sofralara lezzet katacak
    9. Kaymakam Okatan, yol bakım, onarım..
    10. Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye ziyaret
    11. Genç ve kadın girişimcilerden eğitim..
    12. 12 bin 500 metrekarelik alana ay-yıldız
    13. Uzmanlardan sıcak hava uyarı
    14. D-100 Karayolu’nda feci makas kazası..
    15. Başkent’te terör örgütüne darbe
    16. New York’tan kalkan uçakta yangın..
    17. Phillip Cocu'nun yeni takımı belli oldu
    18. Muratpaşa’da çocukların sözü geçecek
    19. GRAFİKLİ - Fransa Turu 7 yıl sonra..
    20. Günde çift antrenmanla sınavlara..
    21. Kurbanlıkların kilo fiyatları belli oldu
    22. Kur’an okumada yarıştılar
    23. Başkan Ulutaş güreşçileri Kırkpınar’a..
    24. Derby County, takımı Phillip Cocu’ya..
    25. Taşköprü sarımsağında hasat başladı
    26. Denetimler sayesinde trafik kazaları..
    27. Mobilya kâğıt ve orman ürünlerinin..
    28. Neriman Gürel Sağlık Ocağı’nda..
    29. Bakan Varank: Milletimizin refahını..
    30. Adilcevaz tiyatro ekibi Antalya’da..
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"