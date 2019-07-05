Enflasyon yoluna girdi sıra faizde

Akit Ekonomi

Haziran ayı enflasyon oranının yıllık bazda yüzde 15,72’ye gerilemesinin ardından sıra T.C. Merkez Bankası’nın (MB) uyguladığı yüksek oranlı faizlerin aşağıya çekilmesine geldi.

Ağustos 2018’de yaşanan döviz kuru operasyonunun ardından yükseliş trendine giren enflasyonda gözle görülür bir gerileme yaşanması moralleri yükseltti. Yılın ikinci yarısında daha da düşmesi beklenen enflasyonla mücadeleye devam edilecek. Ancak piyasanın daha da rahatlaması için benzer bir mücadelenin uygulanan faiz politikalarına da yansıması bekleniyor. Eylül 2018’deki 625 baz puanlık faiz artışından sonra faizlere uzunca bir süre dokunmayıp sıkı duruşunu koruyan MB’nin, bu ayın ortasında faiz indirimine gitmesi beklentisi arttı.

En az 0.75 puan

Uzmanlar, enflasyonla mücadelede sonuç alan kabinenin de böyle bir kararı desteklediğini ancak ani inişin spekülatif girişimlerle olumsuz etki oluşturabileceği ihtimaline dikkat çekiyor. Kurdaki gerileme ve yatay seyir sürecinin kalıcı olması için ekonomi yönetiminin aldığı kararlarla, MB’nin kararlarının örtüşmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, Rusya’nın bu ay içerisinde teslim edeceği S-400 hava savunma sisteminin konumlandırılması ve ABD ile bu konuda yaşanan krize bir ara çözümün bulunmasının dengeleri olumlu yönde etkileyeceği görüşünü dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuyla ilgili diplomatik ataklarının sonuç vereceğini reel faizin de enflasyonda olduğu gibi gerileme trendine gireceğini kaydediyor. Beklenti ise reel faizde en azından 0.75 -1.00 baz puanlık düşüş kararının açıklanması yönünde. Öte yandan; dünya genelinde yapılan faiz indirimi açıklamalarının da MB’nin kararında etkili olması bekleniyor.