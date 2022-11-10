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Ekonomi Enflasyon verisi açıklandı! İşte doların tepkisi
Ekonomi

Enflasyon verisi açıklandı! İşte doların tepkisi

ABD'de ekim ayı enflasyonunun beklentilerin altında gelmesi sonrası dolar düştü.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 20:09:00 -
Enflasyon verisi açıklandı! İşte doların tepkisi

ABD'de ekim ayı enflasyonunun beklentilerin altında gelmesi sonrası dolar geriledi.

Dolar endeksi, 109'un altına gerileyerek iki ayın en düşük seviyesine indi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde yıllık yüzde 7,7 artarak beklentilerin üzerinde yavaşlama kaydetti.

Beklentiler, TÜFE'nin bu dönemde yıllık yüzde 8 artması yönündeydi. 9 ayın en düşük seviyesine gerileyen yıllık enflasyon, eylülde yüzde 8,2 olmuştu.

Analistler, ekim ayında tahminlerin üzerinde yavaşlama kaydeden enflasyonun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekteki faiz artırımlarının boyutunu küçültebileceğine dair umutları artırdığını belirtti.

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