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Ekonomi Enflasyon sepetinden altı ürün çıkarıldı
Ekonomi

Enflasyon sepetinden altı ürün çıkarıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon hesaplamasında baz alınan ürün sepeti ve ağırlıklarını güncelledi. Mısır özü yağı, kuru barbunya, kayısı, kiraz, yeşil soğan ve kanepe ise enflasyon sepetinden çıkarılırken, bu yıl sepete giren yeni ürün olmadı.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 13:25:00 -
Enflasyon sepetinden altı ürün çıkarıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon hesaplamasında baz alınan ürün sepeti ve ağırlıklarını güncelledi.

Sepette 415 madde ve 901 madde çeşidi dikkate alınacak. 2022’de sepete giren yeni ürün olmazken, mısır özü yağı, kuru barbunya, kayısı, kiraz, yeşil soğan ve kanepe ise enflasyon sepetinden çıkarıldı.

Elektrik ücreti, sigara, dizel ve benzinli otomobil, otoban geçiş ücreti, şehirlerarası tren ücreti, cep telefonu görüşme ücreti, sıcak içecekler, dergi ve yurtiçi bir hafta ve daha uzun süreli turlarla otel ücretlerinin enflasyon hesaplamasındaki ağırlıkları değişti.

TÜİK, beyaz eşya, elektronik ürünler, giyim, mobilya, sıfır otomobil ve otobüs fiyatları için artık internetten derlenen fiyatları da enflasyon hesaplamasında kullanacak.

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