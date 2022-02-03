  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Enflasyon sadece Türkiye'de değil, her yerde sorun!
Dünya

Enflasyon sadece Türkiye'de değil, her yerde sorun!

Avro Bölgesi'nde, ocak ayında yıllık enflasyon kayıtlardaki en yüksek seviyesine ulaştı.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 14:33:00 -
Enflasyon sadece Türkiye'de değil, her yerde sorun!

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin ocak ayına ilişkin yıllık enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde aralıkta yüzde 5 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 5,1'e yükseldi.

Avro Bölgesi'nde ocak ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 28,6 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 3,6 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 2,4 ile hizmetler ve yüzde 2,3 ile enerji dışı sanayi ürünler ve izledi.

Enflasyon, ocak ayında Almanya'da yüzde 5,1, Fransa'da yüzde 3,3, İspanya'da yüzde 6,1, İtalya'da yüzde 5,3, Hollanda'da yüzde 7,6, Belçika'da yüzde 8,5, Estonya’da yüzde 11,7 ve Litvanya'da yüzde 12,2 seviyesinde ölçüldü.

Böylece, Avro Bölgesi'nde ocak ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Söz konusu enflasyon oranı geçen aylarda da zirve yapmıştı.

Enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin çok üzerine çıkmış oldu.

Son dönemde enflasyondaki artış Avrupalıları da rahatsız ediyor.

Avrupa'da enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyat düzeylerindeki yükseliş dikkati çekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay