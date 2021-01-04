Enflasyon rakamları açıklandı mı? | Aralık ayı enflasyon rakamları ne kadar?

Enflasyon oranı ne kadar açıklandı? | Emekli maaşlarının zam oranının belirlenmesi için dört gözle aralık ayı enflasyon rakamları bekleniyor. Peki, aralık ayı enflasyon oranları belli oldu mu? | Enflasyon ne kadar oldu?