Enflasyon rakamları açıklandı mı? | Aralık ayı enflasyon rakamları ne kadar?
Enflasyon oranı ne kadar açıklandı? | Emekli maaşlarının zam oranının belirlenmesi için dört gözle aralık ayı enflasyon rakamları bekleniyor. Peki, aralık ayı enflasyon oranları belli oldu mu? | Enflasyon ne kadar oldu?
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı aralık ayı enflasyon oranlarında. Açıklanacak enflasyon oranı emekli maaşlarını doğrudan etkilenecek. Peki, 2020 Aralık ayı enflasyon rakamları belli oldu mu?
Enflasyon rakamları açıklandı mı? | Aralık ayı enflasyon rakamları ne kadar?
Enflasyon, Aralık 2020'de yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu.