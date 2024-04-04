Enflasyon rakamı emekli ve memur maaşını nasıl etkileyecek?

Enflasyon oranları açıklandı. Gözler emekli ve memur maaşlarına çevrildi.

TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı. Mart ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 3,16 oranında artış gösterdi. Yıllık ise 68,50 oldu. Peki enflasyon rakamı memur maaşlarını nasıl etkileyecek?

Ekonomist Muhammet Bayram konuyla ilgili, “Şu an itibari ile %3.16 mart ayı enflasyonumuz. Ocakta 6.7, şubatta 4.53 gerçekleşmişti. Beklentinin ötesinde daha iyimser bir şekilde oldu. Beklentinin ötesinde daha iyimser bir şekilde %3.16 oldu. Bu, enflasyonun düşme eğilimine girdiğinin göstergesi. Şu an itibari ile toplu sözleşme zammı kadarlık üç aylık bir enflasyon olduğu, eksi oluşacak enflasyon farkları yani nisan, mayıs ve haziran ayları memurun cebine ekstra olarak girecek” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılını emekliler yılı olarak ilan etti. Yeni açıklanan enflasyon rakamları emekli maaşlarını da etkileyecek. “Emeklilere üç aylık fark %15 olarak yansıyacak şu an ocak, şubat, mart dönemi yüzde 15.06 aylık tahmine göre bir maaş alacaklar. Bizim altı aylık tahminimiz yüzde 20-25 civarında.”



ÖNE ÇIKAN VİDEO