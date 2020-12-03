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Ekonomi Enflasyon ne kadar oldu? Memur ve emekli enflasyon farkı zammı son dakika
Ekonomi

Enflasyon ne kadar oldu? Memur ve emekli enflasyon farkı zammı son dakika

Memur ve emekliye yapılacak olan ocak zammını belirleyecek olan enflasyon rakamları son dakika merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklanıyor. Peki Enflasyon ne kadar oldu? Kasım ayı enflasyon rakamları ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2020-12-03 09:46:00 - 2020-12-03 09:48:10
Enflasyon ne kadar oldu? Memur ve emekli enflasyon farkı zammı son dakika

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,10) göre, bir önceki ay yüzde 11,89 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,69'a çıkacağı hesaplanıyor. 2020 Kasım ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından açıklanacak. Saatler 10.00'ı gösterdiğinde açıklanması beklenen Kasım enflasyonu ile ilgili detaylar belli olacak. TÜİK, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamıştı. Enflasyon ekimde yüzde 2,13 artarken, yıllık bazda yüzde 11,89 olmuştu. 2020 yılını ikinci altı ayına ilişkin enflasyon oranı milyonlarca emekli ve binlerce memur ocak zammının belirlenmesinde etkili olmakta. Bunun için açıklanan enflasyon rakamları milyonlarca kişinin cebine de yansıyacak.

Emekli ocak zammı ne kadar olacak?

Emekliye ne kadar zam yapılacak? Emekli ve memur zammı son dakika. Toplu sözleşme gereğince hakem heyeti tarafından memurlara 2021 yılı için %3 + %3 oranında zam yapılması ilan edilmiş ve imzalanmıştı. Buna duruma göre, 2020'nin ikinci yarısındaki açıklanan enflasyon oranı yüzde 4.49 olarak da gerçekleşebilir. Emekli ve memurların bu hesaba göre 2021 Ocak ayında alacakları zam oranı yüzde 3.49 olacak gibi görünüyor.

 

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