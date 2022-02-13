Enflasyon hesabı yapmaya kalkan Kılıçdaroğlu fena rezil oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, enflasyon hesabı yapmaya çalışırken kameralar karşısında rezil oldu. Bir yandan ülke yönetmeye talip olan diğer yandan ise kağıtta yazılanları bile doğru düzgün okumayan Kılıçdaroğlu, zor anlar yaşadı.

Her fırsatta "hesap uzmanı" olduğunu iddia eden ancak dört işlem yapmakta bile aciz kalan Kılıçdaroğlu, alay konusu olurken CHP Liderinin yanında bulunanlar araya girerek durumu toparlamaya çalıştı.

Kılıçdaroğlu'nun görüntüleri sosyal medyada da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları yaptıkları paylaşımlarla Kılıçdaroğl'nu fena ti'ye aldı.

İşte o paylaşımlardan bazıları: