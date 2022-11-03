Enflasyon değişti, Asgari ücret yeniden hesaplandı! İşte son rakam

Asgari ücret zammı hesaplaması son 6 aylık enflasyon rakamlarına göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiç bir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz mesajı verirken, TÜİK'in açıkladığı Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası uzmanlardan yeni asgari ücret tahmini geldi.

Asgari ücret zammıyla ilgili açıklamalarda bulunan Vergi Uzmanı Muhammet Bayram konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Merkez Bankası önceki yıl sonu beklentisi yüzde 60 iken yüzde 65 seviyesine çıkarmıştı. Biz bunun bir söylem dili olduğunu gerçekte böyle bir oranın olmayacağını söylemiştik. Yüzde 85'lik oranı şöyle okumalıyız. Bir önceki yılın aynı ayına göre geçen enflasyondur. Aralık ayından bu zamana kadar geçen enflasyon yüzde 55 seviyesine çıktı.

İstihdamı olumsuz etkilemedi

Yüzde 55'lik enflasyon oranı üzerinden değerlendirecek olursak asgari ücret 2021 yıl sonu itibarıyla 2.825 TL olan asgari ücret 4 bin 253 TL'ye yükseltildi. O zaman enflasyon yüzde 34'tü. Bu artışın o dönemde fahiş artış olduğundan bahsedilmişti. O dönemde yüzde 50'lik artış yapıldı. İstihdama olumsuz etkisi olacağından bahsedilmişti. İstihdamda belli süre yatay seyrettikten sonra istihdamda azalma olmadı. Asgari ücretteki artışlar istihdamda olumsuz etki yaratmıyor.

Erdoğan yılbaşını işaret etti

Yıl başında 4253 TL olan asgari ücret temmuz ayında ikinci bir kez daha arttı ve 5 bin 500 TL'ye geldi. O dönemde yüzde 30'luk artış yapılmıştı enflasyon yüzde 42'idi. Cumhurbaşkanı Erdoğan asıl zammın yılbaşında yapılacağını söylemişti.

"Yüzde 75'ten aşağı çıkmayacak"

Şu andaki enflasyon rakamları yüzde 55. Şu anda her ne kadar Merkez Bankası'nın beklentisine göre yüzde 65'lik enflasyon öngörülse de yılsonu enflasyon beklentileri yüzde 75'ten aşağı çıkmayacaktır. Merkez Bankası bunun tekrar revize edecektir. Eğer yüzde 75 enflasyon olacağını farz edersek asgari ücretli temmuz ayında yüzde 30'luk fark aldı. Daha önceden almadığı önceki dönemlerden katlandığı yüzde 40-45'lik fark var. Asgari ücret üzerine yüzde 40'lık artış yaparsak 7 bin 700 TL civarına gelir eğer yüzde 45 artış yaparsak 7 bin 945 TL civarına gelir. Ki 8000 lira psikolojik sınır, bu tutar açlık sınırlarının üzerinde, en azından bu dönemde açlık sınırının üzerinde bir rakam belirlenmesinde fayda var."

'Önümüzdeki ay açıklanacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren bir son dakika açıklaması yaptı. Bakan Bilgin ile çalışmaların devam ettiğini dile getiren Erdoğan, Önümüzdeki ay ve yeni yıl EYT ile asgari ücretin arka arkaya açıklandığı aylar olacak." ifadelerini kullandı.

Temmuz ayında uygulanan zammın ardından yeni asgari ücret net 5 bin 500,35 TL'ye, brüt ise 6 bin 471 TL'ye kadar yükselmişti. 2023 Asgari ücret zammı hesaplaması son 6 aylık enflasyon farkına göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı özel canlı yayında "Şu anda Vedat Bey ekibiyle birlikte çalışmalarını devam ettiriyor. Önümüzdeki ay ve yeni yıl EYT ile asgari ücretin arka arkaya açıklandığı aylar olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buralardaki ücret politikası da ne durumdaysa bunları da açıklayacağız. Bunlardan en önemlisi asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak. Bu çalışmayla birlikte gerek sözleşmeliler gerek EYT, yani biz 2023'e bunları açıklayarak girmiş olacağız." mesajını verdi.