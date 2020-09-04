Enflasyon beklentilerin altında

Akit Ekonomi

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 11.27, üretici fiyatları yüzde 6.71 artış gösterdi.

Yi-üfe de arttı

Ağustosta aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0.86, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2.35 arttı. TÜFE, geçen yılın aralık ayına nazaran yüzde 7.29, geçen yılın ağustos ayına nazaran da yüzde 11.77 yükseldi. Yİ-ÜFE ise geçen senenin aralık ayına nispeten yüzde 10.52, geçen senenin ağustos ayına nispeten de yüzde 11.53 arttı.

Maliyetlerde ibre yukarı yönlü

Sanayinin 4 sektörünün ağustosta yıllık bazda değişimleri göz önünde bulundurulduğunda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 13.26, imalatta yüzde 12.29, elektrik, gaz üretimi ile dağıtımında yüzde 0.14, su temininde yüzde 11.33 artış görüldü. Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4.7, imalatta yüzde 2.97, su temininde yüzde 0.69 artış; elektrik, gaz üretimi ile dağıtımında yüzde 7,29 azalış gözlendi.

Kritik veriler

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde ara malında yüzde 13.58, dayanıklı tüketim malında yüzde 17.08, dayanıksız tüketim malında yüzde 10.17, sermaye malında yüzde 18.09 artış; enerjide yüzde 1.64 azalış ölçüldü. Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 3.78, dayanıklı tüketim malında yüzde 2.99, dayanıksız tüketim malında yüzde 0.9, sermaye malında yüzde 3.52 artış; enerjide yüzde 1.91 azalış kayıtlara geçti.

Yıllık bazda en yüksek azalış yüzde 11.14’le ham petrol ve doğal gazda, yüzde 9.02’yle tütün mamullerinde, yüzde 7.65’le kok ve rafine petrol ürünlerinde gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri yüzde 39.05, diğer mamul eşyalar yüzde 32.96, motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork yüzde 21.05’le endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

İyi haberler de var

En fazla aylık azalış, yüzde 7.29’le elektrik-gaz üretim ile dağıtımı alt sektöründe kaydedildi. Buna mukabil ham petrol ve doğal gaz yüzde 24.41, metal cevherleri yüzde 10.41, diğer mamul eşyalar yüzde 8.27’yle endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak öne çıktı.

Fiyatlar değişken

Ağustos ayı ana harcama gruplarında fiyat değişimleri belli oldu. Aylık bazda en yüksek artış, yüzde 5.09’la çeşitli mal ve hizmetler grubunda görüldü. Bu grubu yüzde 1.56’yla ulaştırma ve lokantalar ile oteller izledi. Ana harcama gruplarında en fazla azalış yüzde 2.11’le giyim ve ayakkabı grubunda oldu. En az artış gösteren gruplar ise yüzde 0.20’yle alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0.46’yla eğitim, yüzde 0.53’le haberleşme olarak sıralandı.

Önemli rakamlar

TÜFE’de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 26.99’la çeşitli mal ve hizmetler grubunda yaşandı. Bunu yüzde 14.68’le sağlık, yüzde 13.51’le gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 12.69’l ulaştırma, yüzde 11.80’le lokantalar ve oteller takip etti. Geçen yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu ana harcama grupları yüzde 2.44’le alkollü içecekler ve tütün, yüzde 6.37’yle haberleşme, yüzde 6.61’le eğlence ve kültür, yüzde 8.50’yle eğitim oldu.