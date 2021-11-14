Enflasyon Batı’yı da vurdu

Münübe Yılmaz

Yüksek enflasyon sadece Türkiye’yi değil, Batı ülkelerini de vurdu. ABD'de yüzde 6,2'ye çıkarak son 32 yılın rekorunu kıran enflasyon, Almanya'da da yüzde 4,5’le 29 senenin zirvesini gördü. Euro Bölgesi'nin ortalama enflasyonu da yüzde 4,1’le uzun yıllar ortalamasının çok çok üstünde gerçekleşti. Söz konusu oranların önümüzdeki süreçte daha da artacağı ifade edilirken, uzmanlar euro ve doların rezerv para olarak da kullanılmasının enflasyon sorununu Batı için fiyatların yükselmesinden çok daha büyük bir problem haline getireceğini belirtti. Enflasyon sebebiyle değer yitiren euro ve doların rezerv para olma imajına zarar gelmesinin yatırımcıların başka para birimlerine kaymasına yol açabileceğini kaydeden uzmanlar, “Bu durum da bilhassa Amerikan ekonomisi için kalıcı hasarlar bırakabilir” görüşünü ileri sürdü.