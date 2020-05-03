Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Hasan Karsen'den kritik uyarı

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Hasan Karsen koronavirüsle uğraştığımız şu günlerde doçentlikle ilgili kritik bir eleştiride bulundu.

Prof. Dr. Hasan Karsen:

Ülkemizde doçentlik pazarda satılmaya başlandı.

Eski doçentlik sistemi bazı arızalara rağmen şimdikinden çok daha iyi idi

Bilim ayak altına düştü. Çünkü, 10 bin TL veren makale yazdırıp baş vuruyor ve sınavsız sualsız doçent oluyor. Bazen makale için araştırma da gerekmiyor, masa başında hazırlanıyor. FETÖ-nün daha önce yaptığı şimdi olağan oldu. Bu gibi şeylerin de belgesi olmaz, konuşulur; rüşvetin belgesi olmadığı gibi.

Eski doçentlik sistemi bazı arızalara rağmen şimdikinden çok daha iyi idi.

1. Başvuran kişinin yayınlarından soruluyor ve gerçekten yayını kendisinin yapıp yapmadığı ortaya çıkıyordu.

2. Sınava girecek kişi 1 yıl ders çalışıyordu.

3. Şimdi ise 10 bin TL veren makale yazdırıp ders çalışmadan sınava girmeden puan tamam ise doçentlik çantada keklik.

Üniversitelerde bir doktor kalitesi vardı. O da bitti. Ayrıca sağlık bakanlığına bağlı devlet hastanelerinde açılan doçentlik profesörlük kadroları ve yükselme imkanı tanınması da uzmanlarımızı profesör yaptı. Yani profesör kalitemiz uzman doktor seviyesine düştü. Böyle hocaların yetiştireceği doktorların kalitesi düşündürücü.

Şu anda konuşulan; sen eski sistemden doçent misin yeni sistemden mi.

İngilizce dil puanının düşürülmesi de ayrı bir sorun. Bilim üreten herkes bunu İngilizce yayınlıyor. İngilizce bilmeyen okuyamıyor veya gecikmiş çevirilerle okuyor. Dünya ile entegre olacaksak halihazırda İngilizce bilmeden olmuyor.

Tıp bilimimiz hızla aşağı doğru yuvarlanıyor. Şu andaki korona salgını, iddialarıma delildir.