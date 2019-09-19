Enez'de botları batan düzensiz göçmenler kurtarıldı
Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında botları batan 39 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı.19 Eylül 2019 Perşembe 12:52
Yunanistan'a ilerleyen ve içerisinde 39 düzensiz göçmenin olduğu lastik bot su almaya başladı.
Düzensiz göçmenlerin yardım istemesi üzerine Sahil Güvenlik Botu bölgeye gitti.
Botları batan düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca Enez açıklarında kurtarıldı.
Enez Limanı'ndan karaya çıkarılan düzensizgöçmenler sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.
YORUM YAZ