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Spor Enes Ünal şov yaptı
Spor

Enes Ünal şov yaptı

İspanya La Liga 32. hafta maçında Getafe, deplasmanda Huesca'yı Enes Ünal'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 17:42:00 -
Enes Ünal şov yaptı

Enes Ünal'ın forma giydiği Getafe, La Liga'nın 32. haftasında deplasmanda Huesca'yı 2-0 yendi. Getafe'nin gollerini 20 ve 51. dakikalarda Enes Ünal attı.

Son 4 maçta 4 gol atan Enes Ünal, maçın 54. dakikasında sarı kart gördü ve 56. dakikada da oyundan alındı.

Bu sonucun ardından 7 maçlık galibiyet hasreti sona eren Getafe puanını 34'e çıkardı ve düşme hattından bir nebze de olsa uzaklaştı. Huesca ise 27 puanda kaldı.

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