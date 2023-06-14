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Spor Enes Ünal, Getafe'de en iyi futbolcu olarak seçildi
Spor

Enes Ünal, Getafe'de en iyi futbolcu olarak seçildi

Yeniakit Publisher
2023-06-14 19:26:00 -
Enes Ünal, Getafe'de en iyi futbolcu olarak seçildi

Enes Ünal, İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) takımlarından Getafe'de 2022-2023 sezonunun en iyi futbolcusu olarak seçildi.

Getafe taraftarlarınca seçilen ve kulübün ana sponsorlarından Mahou tarafından verilen ödülü alan Enes, son iki sezondur üst üste bu ödüle layık görüldüğünü belirterek, "Mutluyum, taraftarlara minnettarım." dedi.

Çocukluğundan beri futbol oynadığı her sezonda sadece iyi bir futbolcu ve golcü olmayı değil, aynı zamanda iyi bir sporcu ve saha içinde ve dışında iyi bir insan olmayı hedeflediğini kaydeden Enes, "Böyle olmaya çalışıyorum, gerçek bir sporcu, gerçek bir insan. Hedefe ulaşmış olmak size huzur ve büyük bir sevinç veriyor." şeklinde konuştu.

LaLiga'da geçtiğimiz sezon 14 gol, 3 asistle takımın gol kralı olan Enes, sağ dizinden yaşadığı sakatlıktan dolayı son 2 maçta forma giyemeyip, mayıs ayı sonunda ameliyat edilmişti.

Sahalardan 8-9 ay uzak kalması beklenen Enes, en kısa zamanda iyileşip, sahalara dönmeyi, takım arkadaşlarıyla birlikte mücadele etmeyi çok arzuladığını belirterek, "Zor bir sakatlık. Bunun nedeni iyileşme sürecini kısaltma olasılığının olmaması. Sahalara erken dönmek için çok sıkı çalışmak da sorun yaratabilir. O yüzden sakin olacağım. Zamanı geldiğinde de deliler gibi çalışacağım." açıklamasında bulundu.

Getafe'nin son iki sezondur ligde kalma mücadelesi verdiğini hatırlatan Enes, gelecek sezon lig sıralamasında daha yukarıyı hedeflediklerini vurguladı.
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