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Medya Enes Batur'un karantinadan kaçması boşuna değilmiş!
Medya

Enes Batur'un karantinadan kaçması boşuna değilmiş!

Geçtiğimiz günlerde karantinadan kaçmasıyla gündeme gelen Youtuber Enes Batur’un aylık 1,1 milyon dolar olduğu iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 11:08:00 - 2020-09-20 11:26:28
Enes Batur'un karantinadan kaçması boşuna değilmiş!

Youtube’da yayınladığı içerik videolarıyla büyük tepki çeken Youtuber Enes Batur, geçtiğimiz günlerde koronavirüs karantiasından kaçmasıyla gündeme gelmişti.

Batur’un geçtiğimiz hafta yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkmış ve karantina altına alınmıştı.

İddiaya göre filyasyon ekiplerinin yaptığı denetimlerde Enes Batur’un İstanbul Beykoz’daki lüks villasında olmadığı tespit edildi. Karantinadan kaçan Batur, kısa süre içerisinde yakalanarak Sancaktepe’deki KYK yurduna yerleştirildi.

Koronavirüs karantinasından kaçarak herkesin sağlığını tehlikeye atan Enes Batur'un Youtube’dan kazandığı para “yurttan kaçması boşuna değilmiş” dedirtti.

“accrediteddebtrelief” adlı sitenin SocialBlade, Vidooly, BannerTag ve Noxinfluencer gibi kaynaklardan sağladığı verilere göre , Batur'un aylık kazancının ortalama 1,1 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Enes Batur
Enes Batur

Biyografi

Enes Batur

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Yorumlar

Deniz

Bunları böyle ünlü yapan kim mesala acun un muhabirken nasıl kanal sahibi oldu bir vatandaş olarak merak ettim ilginç arkalarında dayıları mi var acaba
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Buse

sizene aylık gelirinden ..
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