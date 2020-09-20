Enes Batur'un karantinadan kaçması boşuna değilmiş!

Youtube’da yayınladığı içerik videolarıyla büyük tepki çeken Youtuber Enes Batur, geçtiğimiz günlerde koronavirüs karantiasından kaçmasıyla gündeme gelmişti.

Batur’un geçtiğimiz hafta yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkmış ve karantina altına alınmıştı.

İddiaya göre filyasyon ekiplerinin yaptığı denetimlerde Enes Batur’un İstanbul Beykoz’daki lüks villasında olmadığı tespit edildi. Karantinadan kaçan Batur, kısa süre içerisinde yakalanarak Sancaktepe’deki KYK yurduna yerleştirildi.

Koronavirüs karantinasından kaçarak herkesin sağlığını tehlikeye atan Enes Batur'un Youtube’dan kazandığı para “yurttan kaçması boşuna değilmiş” dedirtti.

“accrediteddebtrelief” adlı sitenin SocialBlade, Vidooly, BannerTag ve Noxinfluencer gibi kaynaklardan sağladığı verilere göre , Batur'un aylık kazancının ortalama 1,1 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.