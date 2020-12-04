Enerya, Aydın'da 100 bin aboneye ulaştı

ANKARA (AA) - Enerya, Aydın'da abone sayısını son 3 yılda 2 katına taşıyarak 100 bine yükseltti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aydın genelinde 63 mahalleyi doğal gazla buluşturan Enerya 100 bin aboneye ulaştı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerya Antalya, Aydın ve Denizli'den Sorumlu Bölge Direktörü Mehmet Akif Tulukcu, Aydınlıların doğal gaz kullanımıyla diğer alternatif ısınma yöntemlerine kıyasla ev ekonomisine yılda ortalama 1781 lira katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Tulukcu, Aydın'da 2011'de 309 abone ile başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün toplam 63 mahalleye 1097 kilometre doğal gaz hattı ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aydın genelinde bugün Nazilli, Efeler, Söke, Çine, İncirliova ve Kuşadası ilçelerinde toplam 63 mahallede doğal gaz konforu yaşanmaya başlarken, buna ek olarak 6 ilçede bulunan 10 mahallede daha fizibilite çalışmalarımızı tamamladık. Enerya olarak alt yapı çalışmalarında başta Aydın Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm ilçe belediyelerimizle yakın iş birliğinde ve gerekli prosedürlere uygun şekilde ilerleyerek süreçlerimizi yönetiyor ve izin belgelerimizi tamamladıktan sonra alt yapı çalışmalarına başlıyoruz. Aydın halkının doğal gaza ilgisinin artmasıyla Aydın'da abone sayımız son 3 yılda 2 katına çıktı."

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