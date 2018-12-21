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"Enerjiye 100 milyar dolar yatırım yapıldı"

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi’nin (IICEC) ev sahipliğinde Dünya Enerji Görünümü 2018 Raporu’nun (World Energy Outlook 2018) Türkiye tanıtımının da yapıldığı enerji konferansı İstanbul’da gerçekleştirildi.

21 Aralık 2018 Cuma 12:03
"Enerjiye 100 milyar dolar yatırım yapıldı"

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi’nin (IICEC) ev sahipliğinde Dünya Enerji Görünümü 2018 Raporu’nun (World Energy Outlook 2018) Türkiye tanıtımının da yapıldığı enerji konferansı İstanbul’da gerçekleştirildi.

16 yıllık gelişme

Konferansın açılışında konuşan Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, IICEC Onursal Başkanı Dr. Fatih Birol’un liderliğinde Uluslararası Enerji Ajansı’nın son üç yılda çok önemli adımlar attığını söyledi. Güler Sabancı, kazandığı yeni üyelerin yanısıra, üye olmayan ülkelerle de işbirliğini süratle geliştirmesini yakından memnuniyetle takip ettiklerini belirtti. Türkiye enerji sektöründe son 16 yılda çok önemli gelişmeler yaşandığını belirten Güler Sabancı, “Artan enerji talebinin karşılanmasına yönelik olarak, büyük bölümü özel sektör tarafından olmak üzere, sadece elektrik ve doğal gaz sektörlerinde 100 milyar dolar üzerinde yatırım gerçekleştirildi” diye konuştu.

Zorlu süreç

Sabancı, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bugün enerji sektörümüz bu bakımdan zorlu bir süreçten geçiyor. Enerji sektörümüzü, bütüncül bir yaklaşım ile, mali sürdürülebilirlik bakımından daha iyi bir noktaya taşımamız gerekiyor. Bunun için öncelikle, sektörün sermaye yapısının yeniden gözden geçirilmesine ve yapılandırılmasına ihtiyaç vardır.”

Sabancı Holdind'den 'Teknosa' açıklaması

Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ, MediaMarkt’ın ana kuruluşu Ceconomy şirketi Mali İşler Direktörü (CFO) Mark Frese’nin yaptığı açıklamalar nedeniyle özel durum açıklaması yaptı. Şirketin, konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamasında, Ceconomy ile Teknosa AŞ’ye ilişkin stratejik opsiyonların değerlendirilmesi görüşmelerinin 13 Ekim’de kesildiği ifade edildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 12:03
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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