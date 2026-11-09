Enerjisini üreten Gürsu'dan üçüncü GES yatırımı

Bursa’da güneş enerjisi yatırımlarıyla çevreci projelerini geliştiren Gürsu Belediyesi, ilçedeki üçüncü GES projesinde inşaat çalışmalarına başladı.

Projenin hayata geçirilmesi için gerekli hazırlıklar tamamlanırken, yatırımın finansmanı Gürsu Belediyesi tarafından temin edilen kaynakla sağlanacak. Projede Gürsu Belediyesi, “Proje ve Hibe Lideri” olarak görev alıyor.

GÜRSU’DA YILDA 2.1 MİLYON KWH TEMİZ ELEKTRİK ÜRETİLECEK

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’ın seçim vaatleri arasında yer alan üçüncü GES projesi, Türkiye Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi (PUMREP/KABYEP) kapsamında Dünya Bankası finansmanıyla hayata geçiriliyor.

Dünya Bankası finansmanıyla 13 yıla varan vade imkânından yararlanılması öngörülen proje için üç yıl geri ödemesiz, 10 yıl vadeli bir ödeme programı planlandı. Yeni tesisin tamamlanmasıyla birlikte Gürsu’daki GES yatırımlarının sayısı üçe çıkacak. Tesiste yılda yaklaşık 2,1 milyon kWh temiz elektrik üretilmesi hedefleniyor.

“2025 YILINDA 7 MİLYON 250 BİN TL GELİR ELDE ETTİK”

Mevcut GES projelerinden 2025 yılında 7 milyon 250 bin TL gelir elde eden Gürsu Belediyesi, aynı dönemde 1 milyon 113 bin kWh temiz elektrik üretti.

Yeni tesisin inşaat çalışmalarının başlaması öncesinde ilgili şirketle sözleşme imzalayan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, projenin çevresel katkılarına ilişkin şu açıklamada bulundu: “Yeni GES projemiz, çevreci yatırımımız olarak uzun süredir her detayıyla ilgilendiğimiz bir projeydi. Artık bu sürece fiilen de başlıyoruz. Bu tesiste sağlayacağımız üretimle yaklaşık 700 hanenin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer temiz elektrik üreteceğiz. Yılda yaklaşık 1.315 ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı emisyonunun önlenmesini amaçlıyoruz. Bu çevresel katkı, 60 bin ağacın yıllık karbon tutumuna eşdeğer. Tesisin üreteceği temiz enerji, yılda yaklaşık 740-860 ton kömürün yakılmasını önleyebilecek. Her yönüyle ilçemizi ve çevremizi koruyacağız.”

KARBON NÖTR HEDEFİNE BİR ADIM DAHA YAKLAŞIYOR

İmzaların ardından inşaat çalışmalarına başlanan projenin, Gürsu ilçesine bağlı Ericek Mahallesi sınırlarında hayata geçirilmesi planlanıyor. Gürsu Belediyesi AR-GE Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje, ekonomik tasarruf sağlamanın yanı sıra belediyenin karbon nötr olma hedefini de destekleyecek. Çevresel ve toplumsal etkisiyle öne çıkan yatırımın, ilçenin sürdürülebilirlik çalışmalarına katkı sunması hedefleniyor.

GES YATIRIMLARINDA BURSA’YA ÖRNEK MODEL

Gürsu Belediyesi, yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarıyla diğer belediye ve kurumlara da örnek oldu.

Farklı enerji uygulamalarını bir araya getiren GES yatırımları, yenilikçi özellikleri ve kamusal faydalarıyla dikkat çekti.

Belediye, hayata geçirdiği projelerle yenilenebilir enerji yatırımlarının yaygınlaşmasına katkı sunarak çok sayıda kurum ve belediyeye model oluşturdu.

Kadın eli değdi, Gürsu’nun meyveleri değer kazandı

Gürsu’da üç yıl önce başlatılan doğal üretim yolculuğu, bugün seri üretime dönüştü. Gürsu Sebze ve Meyve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Kamil Dönmez, ilçede üretilen meyvelerin farklı lezzetlerle değerlendirildiğini belirtirken, Gürsulu kadınların el emeğiyle hazırladığı katkısız ve düşük tuzlu turşular, hibiskus ve zencefil gibi farklı aromalarla sofralara ulaşıyor.

BURSA’NIN YENİ TURŞU ÜSSÜ GÜRSU’DA

Gürsu Belediyesi, Gürsu Sebze ve Meyve Pazarlama Kooperatifi ve Gürsu Ziraat Odası’nın ortak çalışmasıyla ilçede açılan tesiste katkısız ve düşük tuzlu turşu üretimine başlandı. Türkiye’nin meyve bahçesi olarak anılan Gürsu Ovası’nda kolektif emekle hayata geçirilen proje, tarımsal ürünlerin değerlendirilmesinin yanı sıra insan sağlığına, çevreye ve besin sektörüne katkı sağlamayı amaçlıyor.

Üç yıl önce doğal ve sağlıklı üretim hedefiyle başlatılan çalışmalar, son bir ay içerisinde seri üretim aşamasına ulaştı. Gürsu’nun tarımsal potansiyelini farklı bir alana taşıyan tesiste, ilçede yetiştirilen meyveler de turşu üretiminde değerlendiriliyor.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’ın üçüncü dönem seçim vaatleri arasında yer alan Gürsu Yaş Sebze ve Meyve Kurutma Tesisi’nde üretim, kadınların el emeğiyle gerçekleştiriliyor. Fabrikasyon üretim yerine geleneksel yöntemin tercih edildiği tesiste turşular makinelerle değil, Gürsulu kadınlar tarafından tek tek hazırlanıyor. Bu üretim modeliyle doğal üretim desteklenirken kadın istihdamına da katkı sağlanıyor. Gürsu Belediyesi ile kooperatifin iş birliği, yerel üretici kadınlara ekonomik destek sunması bakımından sosyal bir proje niteliği de taşıyor.

Gürsu Sebze ve Meyve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Kamil Dönmez, doğal üretim çalışmalarının üç yıl önce başladığını belirterek, “Biz üç yıl önce sağlıklı ve doğal üretim hedefiyle kolları sıvadık. Gürsu’nun meyvecilikteki gücünü farklı bir alana taşıdık. İlçemizin armudu, sultani üzümü ve birçok meyvesini turşuya dönüştürüyoruz” dedi.

Son bir ay içerisinde seri üretime geçtiklerini ifade eden Dönmez, Ar-Ge çalışmalarının aralıksız sürdüğünü kaydetti. Yakın dönemde e-ticaret altyapısının devreye alınacağını belirten Dönmez, ürünlerin market raflarında daha yaygın şekilde yer alacağını söyledi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ise tesisteki üretim yöntemine, ürünlerin raf ömrüne ve projenin yerel kalkınmaya katkısına ilişkin şu açıklamada bulundu: “Bütün ürünlerimizi pastörize şekilde üretiyoruz ve iki yıl raf ömrüne sahip ürünler ortaya çıkarıyoruz. Yeni lezzetler ve farklı tekniklerle Bursa gastronomisine sağlıklı ürünler kazandırdık. Bursa’nın artık yeni bir turşu noktası var. Bu üretim modeli aslında tam anlamıyla yerel kalkınma ve tarımsal üretim modelinin de örneğidir. Kooperatifimiz emeğiyle, biz de yer desteğimizle ortaya bu güzel işi çıkardık. Son derece mutluyum” dedi.

HİBİSKUSLU VE ZENCEFİLLİ ÖZEL TARİFLER

Gürsu Yaş Sebze ve Meyve Kurutma Tesisi’nin öne çıkan özelliklerinden biri, klasik turşu anlayışının dışına çıkan özel tarifleri. Eser miktarda tuz kullanılan ürünlerde hibiskus ve zencefil gibi farklı aromalara yer verilerek lezzet çeşitliliği ön plana çıkarılıyor.

Yeni nesil turşular, Bursa gastronomisine farklı bir soluk getirirken ürün çeşitliliği de her geçen gün artıyor. Gelecek döneme ilişkin ürün planlamaları arasında kuşkonmaz turşusu gibi farklı çeşitlerin yanı sıra organik meyve suları da bulunuyor. Projenin nihai hedefleri arasında katkısız ve doğal meyve suyu üretiminin gerçekleştirilmesi yer alıyor.

Meyvelerin farklı şekillerde değerlendirilmesini sağlayan bu üretim modeliyle meyve atıklarının azaltılması ve Gürsu Ovası’nda yetiştirilen ürünlere katma değer kazandırılması hedefleniyor.