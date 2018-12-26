Enerjisa’nın büyük verisi artık Turkcell’e emanet

Türkiye’ye hizmet için güçlerini birleştiren Turkcell ve Enerjisa Enerji, Avrupa’nın ve Türkiye’nin en büyük projelerinden birini hayata geçirdi. Bu proje ile, Enerjisa Enerji tüm altyapısını Turkcell’in Gebze ve Ankara’daki veri merkezlerine taşıdı. “Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın” diyen Turkcell, kurduğu veri merkezine Enerjisa Enerji’nin 9 milyonu aşkın müşterisine hizmet verdiği operasyonların 670 TB canlı verisini “sıfır kesinti” ile taşıdı. Enerjisa Enerji CEO’su Ziya Erdem, “Taşınma sürecini, veri kaybı olmadan ve sahada yürüttüğümüz operasyonlarımızı kesintiye uğratmadan yürüten, Turkcell gibi işinin ehli ve yerli bir marka ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ise “Enerjisa’nın büyük verisi 7 yıl boyunca Turkcell’e emanet edildi. Bu teknolojik başarıyla, Türkiye’nin veri merkezi konusunda yurt dışındaki hiçbir kurum ve merkezden eksiği olmadığını tüm dünyaya gösterdik” değerlendirmesinde bulundu.