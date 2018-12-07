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Enerjisa'dan 4 girişimcilik ödülü

07 Aralık 2018 Cuma 11:41
Enerjisa'dan 4 girişimcilik ödülü

İSTANBUL (AA) - Enerjisa'nın İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Arı Teknokent ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında girişimcilerin, enerji sektörüyle ilgili yenilikçi fikirlerini ilettiği sürecin ardından başarı gösteren 4 girişime ödül verildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerjisa ile İTÜ Arı Teknokent iş birliği kapsamında Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi’nin web sitesinde enerji sektörüyle ilgili yenilikçi fikirler toplandı.

Enerjisa'nın Nar Kurumsal Girişimcilik Programı ile destek verdiği girişimcilerden yoğun ilgi gören proje toplama döneminin ardından 29 Kasım’da Big Bang Girişimcilik Yarışması'nın 7’incisi düzenlendi.

Yarışmada, başarı gösteren 4 girişime,“Enerjisa Girişimcilik Özel Ödülü” çerçevesinde toplam 200 bin liralık ödül dağıtıldı.

Açıklamada konuya ilişkin ifadelerine yer verilen Enerjisa Üst Yöneticisi Ziya Erdem, başvuru yapan projeleri değerlendirirken müşteri odaklı olması, inovasyon ve teknolojiyi barındırmasını göz önünde bulundurduklarını kaydetti.

Erdem, projenin sürdürülebilir olmasının da önem verdikleri noktalar arasında olduğunu belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Önümüzdeki dönemde bakacağımız kriterlerden bir tanesi de kadın girişimcilerin de bu sürecin bir parçası olmasına odaklanmaktır. Bu bağlamda İTÜ ile enerji dikeyinde çok derin çalışmalarımız var özellikle girişimciliklere önem veriyoruz, ama bu konuyla da kendimizi sınırlandırmıyoruz. Ödülleri vereceğimiz firmaların gelişimlerini takip edeceğiz her birine girişimcilik ruhunu kaybetmemelerini diliyoruz. Bu yıl da, İTÜ Big Bang Girişimcilik Yarışması’nda başarı gösteren şirketlere toplamda 200 bin liralık para ödülü veriyoruz. Gelecekte de inovasyon ekosistemi içinde her alanda ve her seviyede başarılı bulduğumuz projelere farklı yöntemlerde destek vermeye devam edeceğiz."

Isı yayan akıllı tekstiller geliştiren yerli bir firma olan İltema, derin öğrenme tabanlı yapay zeka uygulaması ile akıllı şehirler, perakende tüketici analitiği ve güvenlik üzerine video analizi platformu sağlayan İntenseye, atık lastiklerden değerli ham maddeler ile birlikte temiz-kesintisiz elektrik enerjisi üreten Laska, enerji ve yüz tanıma teknolojisiyle kullanıcıya etkinliklerde çekilmiş dijital fotoğrafını ulaştırma platformu olan Reminis ödül alan girişimler oldu.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 11:41
  1. Enerjisa
  2. Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi Ziya Erdem
  3. girişimci
  4. İTÜ

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