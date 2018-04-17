Enerjisa'dan 162 milyonluk tahvil ihracı

Beş yıl vadeli, 162 milyon lira tutarlı TÜFE’ye endeksli yeni tahvil ihracıyla birlikte, şirket bugüne kadar Türkiye Özel Sektör Tahvil Piyasası’ndan 1 milyar 352 milyon lira finansman sağladı. Bu işlemle altıncı tahvil ihracını tamamlayan şirket, tedavüldeki reel sektör tahvillerinin yaklaşık yüzde 15’inin ihraçcısı pozisyonuna da ulaşmış oldu.