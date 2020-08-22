Enerjisa Üretim’e Stevie’den 2 ödül

Enerjisa Üretim İnsan ve Kültür’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet R. Kumbasar, “Uluslararası alanda çok büyük bir öneme sahip Stevie Ödülleri’nden biri altın ve biri bronz olmak üzere toplam 2 ödülle dönüyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Enerjisa Üretim olarak ‘Yılın İşvereni’ kategorisinde altın ödüle layık görülmek, 2018 yılından bu yana insan odaklı gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmaların ve emeğin karşılığı” dedi. Kumbasar, “Mükemmelliği ilke edinmiş bir şirket olarak çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza karşı yüksek sorumluluk bilinci ile hareket etmeye ve her zaman daha iyisini yapmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı ödülleri kazanmamızda emeği geçen projeleri geliştiren ve uygulayan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Enerjisa Üretim, daha önce iş yeri mükemmelliğini ölçümleyen araştırmalar yürüten, İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanlığı alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Kincentric tarafından 2019 yılında Türkiye’nin En İyi İşvereni seçilmişti.