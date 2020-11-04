Enerjisa ocak-eylül döneminde 1,3 milyar lira şebeke yatırımı yaptı

İSTANBUL (AA) - Enerjisa Enerji'nin şebeke yatırımı, yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56 artarak 1 milyar 296 milyon liraya çıktı.

Enerjisa Enerji'den yapılan açıklamaya göre, şirket, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu belirsizliklere rağmen üçüncü çeyrekte de büyüme ivmesini korudu.

Ocak-eylül döneminde 1 milyar 296 milyon lira tutarında şebeke yatırımı gerçekleştiren şirket, konsolide faaliyet gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artırarak 4 milyar 188 milyon liraya çıkardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar, Kovid-19 salgını döneminde şirket paydaşlarının sağlığı ve sorumlu kamu hizmeti anlayışıyla temel ihtiyaç olan elektriğin kesintisiz sağlanmasının öncelikleri olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İş sürekliliği ve kriz komitelerimizle operasyonlarımızın sürekliliği için erken ve yerinde aksiyonlar aldık. Türkiye'de normalleşme süreciyle birlikte 3. çeyrekte elektrik talebinde artış gördük. Bu dönemde müşteri odaklı yaklaşımımızla güçlü bir performans gösterdik. Şebeke yatırımlarımız pandeminin etkilerine rağmen 2020 yılının ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56 artışla 1 milyar 296 milyon liraya yükseldi. Bu yatırımlarımızın karşılığını alarak, bu dönemde müşterilerimizin yaşamlarını kolaylaştırmaya ve sürdürülebilir çözümler üretmeye devam ettik. Güçlü bilançomuzun desteğiyle önümüzdeki dönemde de kesintisiz enerji temin edebilmek için şebeke yatırımlarımıza devam edeceğiz."

- Net kar beklentimizi revize ediyoruz

Enerjisa Enerji Mali İşler Direktörü (CFO) Michael Moser de söz konusu dönemde güçlü bir kar artışı ile üçüncü çeyrekte ise nakit akışında önemli bir toparlanma yakaladıklarını belirtti.

"Enerjisa Enerji olarak, salgının yaratacağı olası sonuçlara kendilerini iyi hazırladıklarını ifade eden Moser, şunları kaydetti:

"Almış olduğumuz önlemler, ihtiyatlı bilanço yönetimimiz ve destekleyici regülatif mekanizma sayesinde, Kovid-19'un finansallarımız üzerinde etkisi kısıtlı oldu. İlk dokuz aydaki performansımız doğrultusunda, 2020 için baz alınan net kar beklentimizi yaklaşık yüzde 40 seviyesinde yıllık büyüme olacak şekilde revize ediyoruz. Enerji altyapısına ve özellikle Türk sanayisinin bel kemiği olan şebekelere daha fazla yatırım yapma ihtiyacı, önümüzdeki yıllarda da Türkiye'de müreffeh bir yeni enerji dünyasına güvenmemizi sağlıyor."