Enerjisa görüntülü teyitle iş kazalarını yüzde 40 azalttı

Şirketten konuya ilişkin yapılan açıklamada, özetle şu bilgilere yer verildi: “Görüntülü teyit verme ve kayıt süreçleri hali hazırda Enerjisa Dağıtım Şirketleri AYEDAŞ, Başkent EDAŞ ve Toroslar EDAŞ’ta operasyon merkezlerinden takip ediliyor. 2019 itibarıyla toplamda yaklaşık 750 bin video kaydı alınarak denetimler gerçekleştirildi. Sistemle, İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarının sahada doğru ve tam olarak uygulandığı gerçek zamanlı izlenip kayıt altına alınıyor.