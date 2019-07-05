Enerjisa Enerji’den 255. ‘Eşarj’ istasyonu Enerjisa Enerji tarafından, Türkiye’nin en yaygın elektrikli araç şarj istasyonu ağı “Eşarj”ın 255. istasyonu Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’nda açıldı.

Enerjisa Enerji tarafından, Türkiye’nin en yaygın elektrikli araç şarj istasyonu ağı “Eşarj”ın 255. istasyonu Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’nda açıldı. Bi Mola Işıklar ve Bi Mola Fenertepe’de bulunan hızlı Eşarj istasyonlarının, bir elektrikli aracı ortalama olarak 15-20 dakika içerisinde 100 kilometre menzil alacak şekilde şarj edebildiği belirtildi. Sistemin, Türkiye’de bin 600’ün üzerinde müşterisi bulunuyor.

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