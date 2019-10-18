Enerjisa Enerji’de bayrak değişimi Sabancı Holding ve E.ON iştiraki olan Enerjisa Enerji A.Ş.’nin 2018 yılından bu yana CEO’luk görevini üstlenen Ziya Erdem, 31 Ekim 2019 tarihi itibarıyla görevinden ayrılma kararı aldı.

Sabancı Holding ve E.ON iştiraki olan Enerjisa Enerji A.Ş.’nin 2018 yılından bu yana CEO’luk görevini üstlenen Ziya Erdem, 31 Ekim 2019 tarihi itibarıyla görevinden ayrılma kararı aldı. Enerjisa Enerji A.Ş.’nin CEO’luk görevine, 1 Kasım 2019 tarihi itibarıyla, halen Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürlüğü görevini yürüten Murat Pınar atandı. Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı ve Enerjisa Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler, Ziya Erdem’e teşekkür ederek, “Yeni dönemde CEO’luk görevini devralacak olan Murat Pınar’ın da, Enerjisa Enerji A.Ş.’yi dünya çapında örnek gösterilecek bir şirket haline getirme vizyonumuza yönelik yolculuğumuzda, büyük Enerjisa ekibine başarıyla liderlik edeceğine inanıyorum” dedi.

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