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Enerjinizi düşüren 4 durum

Gün içerisinde kendinizi çok yorgun, bitkin ve halsiz mi hissediyorsunuz?

15 Ağustos 2019 Perşembe 10:29
Enerjinizi düşüren 4 durum

Hayatın hızı ve temposuna ayak uydurmak son zamanlarda o kadar da kolay değil. Her şey hıza bağlandı. Hal böyle olunca, ister istemez, enerjimizi kontrol etmek ve bu hıza ayak uydurma çabasında oluyoruz. Enerji veren besinler tüketerek, daha dinç ve enerjik olmak mümkün. Peki ama neden enerjimiz düşüyor?

Enerjinizi düşüren 4 durum

Bu durum bazen tekrarlanıyorsa, mutlaka bir çözümü var demektir. Gün içerisinde yaptığınız birkaç hatalı davranış ya da gıda sizlere bu enerji kaybını yaşattırır. Fakat devamlı bu hal içerisinde iseniz, hiçbir şekilde elinizi kolunuzu kaldıramıyorsanız, ciddi bir durum söz konusu olabilir. Bu durumda, ağır metal zehirlenmesi oluşmuş olacağı için, spirulina tüketmeniz gerekebilir.

1-Uzun süre sandalye gibi sert eşyalar üzerinde, aynı şekilde oturmak, yeterince enerji çalan bir durumdur. Vücut hareketsiz olduğu zamanlarda uykuya geçtiğini zanneder ve üzerinize ağırlık çökebilir. Bu durumdan kurtulmak için, gerinmeyi ve ara sıra dolaşmayı deneyin. 

2-Düşük kalorili diyetler, gereken enerjiyi vermediği gibi, enerjinizide sömürecektir. Bu nedenle, sağlıklı beslenerek kilo vermeye özen gösterin.

3-Kapalı ortamlarda bulunmak, monoton bir hayat yaşamakda enerji düşüren sebeplerdendir. Bu nedenle bazen kendinize zaman ayırmalı, en azından yürüyüşler yaparak, bol oksijen almaya çalışmalısınız.

4-Poğaça gibi karbohnidratı fazla olan besinlerle kahvaltı yapmak, ağırlık oluşmasına sebebiyet vereecktir. Bir süre sonra şekerinizin düştüğünü fark edebilirsiniz. Bu da ikinci bir öğün ve daha hantal bir vücut demektir.

 

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 10:29
  1. enerji
  2. enerjisizlik

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