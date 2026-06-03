TBMM Başkanı Kurtulmuş Finlandiya’da konuştu: Türkiye, Avrupa'nın geleceği için önemli bir teminattır
Finlandiya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu ev sahipliğinde Helsinki’de düzenlenen "Değişen Dünyada Türkiye: Bir Ortak, Bir Dengeleyici, Bir Stratejik Aktör" konulu etkinlikte konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye, Avrupa için asla bir yük değil, tam tersine Avrupa'nın geleceği için önemli bir teminattır." ifadelerini kullandı
Kurtulmuş'un açıklamalarından satırbaşları şöyle:
"Dünya sisteminin kurumları çöktü. BM New York'taki bir kafeden farksız. Uluslararası sistem etkisiz ve güçsüz hale geldi.
Avrupa kıtası çalkantılarla karşı karşıya. Ukrayna meselesi bütün dünyanın sorunu.
Türkiye, Avrupa için asla bir yük değil, tam tersine Avrupa'nın geleceği için önemli bir teminattır.
Ayrıntılar gelecek…