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Gündem Bakan Uraloğlu'ndan 7 gemiyle ilgili açıklama: Hürmüz Boğazı'ndaki Türk gemileri yakından izleniyor
Gündem

Bakan Uraloğlu'ndan 7 gemiyle ilgili açıklama: Hürmüz Boğazı'ndaki Türk gemileri yakından izleniyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bakan Uraloğlu'ndan 7 gemiyle ilgili açıklama: Hürmüz Boğazı'ndaki Türk gemileri yakından izleniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik gerilime ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunuyor. Bakan Uraloğlu, "Körfez'de kalan uçağımız yok, Hürmüz'de 9 gemimiz bekliyor" dedi. Bakan Uraloğlu aynı zamanda Etimesgut'taki askeri havalimanının Başkan Erdoğan tarafından 15 Haziran'da açılacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, "Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk sahipli gemiden 7'sinin çıkma talebi var, onları takip ediyoruz. Orta Doğu ya da Körfez'de kalan uçağımız yok" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, "(Modern Hicaz Demir Yolu) Suud tarafıyla görüşüyoruz. İlk etapta Suudi Arabistan'a, oradan Hürmüz Boğazı'na kadar gitmeyi planlıyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarını satır başları şu şekilde:

HÜRMÜZ'DE 9 TÜRK GEMİSİ BEKLİYOR

"İran hariç bütün körfez ülkelerine hava yolu trafiği açık.

Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk sahipli gemiden 7'sinin çıkma talebi var. Onları takip ediyoruz.

Orta Doğu'da ya da Körfez bölgesinde kalan uçağımız yok.

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