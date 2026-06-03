Bakan Uraloğlu'ndan 7 gemiyle ilgili açıklama: Hürmüz Boğazı'ndaki Türk gemileri yakından izleniyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik gerilime ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunuyor. Bakan Uraloğlu, "Körfez'de kalan uçağımız yok, Hürmüz'de 9 gemimiz bekliyor" dedi. Bakan Uraloğlu aynı zamanda Etimesgut'taki askeri havalimanının Başkan Erdoğan tarafından 15 Haziran'da açılacağını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, "Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk sahipli gemiden 7'sinin çıkma talebi var, onları takip ediyoruz. Orta Doğu ya da Körfez'de kalan uçağımız yok" ifadelerini kullandı.
Bakan Uraloğlu, "(Modern Hicaz Demir Yolu) Suud tarafıyla görüşüyoruz. İlk etapta Suudi Arabistan'a, oradan Hürmüz Boğazı'na kadar gitmeyi planlıyoruz" dedi.
Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarını satır başları şu şekilde:
HÜRMÜZ'DE 9 TÜRK GEMİSİ BEKLİYOR
"İran hariç bütün körfez ülkelerine hava yolu trafiği açık.
Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk sahipli gemiden 7'sinin çıkma talebi var. Onları takip ediyoruz.
Orta Doğu'da ya da Körfez bölgesinde kalan uçağımız yok.
ETİMESGUT HAVALİMANI 15 HAZİRAN'DA AÇILACAK
Etimesgut'taki askeri havalimanını modern terminaliyle sil baştan yapıyoruz, 15 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanı'mızla açılışını gerçekleştireceğiz.
5G'DE ABONE SAYISI 100 MİLYONA YAKLAŞTI
(5G hizmeti) Operatörler 81 ilin tamamını ve ilçelerin de büyük çoğunluğunu kapsadılar.
(5G hizmeti) 100 milyona yakın GSM abonemiz var. Bugünlerde 5G'de 30 milyonu geçtiğimizi söyleyebilirim.
DEMİRYOLUNDA 2028 HEDEFİ 18 BİN KM
Yapımı devam eden 4 bin 164 kilometre demir yolu ağımız var. Hedefimiz 2028 yılında bunun 3 bin kilometresini devreye alıp toplamda 17 bin kilometreye çıkarmak"
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