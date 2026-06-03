AK Parti'den açıklama geldi: 4 il başkanı görevden alındı!

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, partinin şehirlerdeki siyasi varlığını daha da güçlendirmek amacıyla yürütülen kapsamlı değerlendirmeler sonucunda 4 ilde görev değişikliği kararı alındığı belirtildi.

AK Parti'nin yalnızca bir siyasi parti olmadığına vurgu yapılan açıklamada; "Dünya mazlumlarına umut olacak medeniyet yürüyüşümüzün temsilcisidir. Teşkilat çalışmalarımızı bu şuurla ve kendi içimizdeki değişim süreçlerini bu yüksek sorumlulukla yürütmekteyiz" ifadelerine yer verildi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuna vurgu yapılan açıklamada, "Durmak Yok Yola Devam" mesajı paylaşıldı.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Partimizin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda 4 ilde görev değişikliğine gidilmiştir.

Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt illerimizde yeni il başkanları yönetimleriyle birlikte kısa sürede görevlerine başlayacaktır.

AK Parti sadece bir siyasi parti değil. Dünya mazlumlarına umut olacak medeniyet yürüyüşümüzün temsilcisidir. Teşkilat çalışmalarımızı bu şuurla ve kendi içimizdeki değişim süreçlerini bu yüksek sorumlulukla yürütmekteyiz. Emek ve gayretleriyle mücadelemize eşsiz katkılar sağlayarak görevlerini devreden değerli il başkanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

Hedefimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerini başarmaktır.

Durmak Yok Yola Devam"