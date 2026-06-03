  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ve Ferdi Kadıoğlu resmen duyuruldu! Rekor para Hedef çok büyük: A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri! Türkiye için Dünya Kupası son 32 turunda sadece üç ihtimal var Bunların hiçbir değere saygısı yok: İBB tahliye ederken bile talan etti! Kalçanın bir tarafa doğru kayması... Gören aynı yorumu yapıyor ama duruştaki küçük bir fark, skolyozun habercisi olabilir Milli Saraylar'da mehteran rüzgarı esiyor: Haftanın üç günü gösteriler düzenlenecek Patates zannedenler yanılıyor: Kilosu 2 bin TL'den satılıyor! İshal, kusma, ateş, karın ağrısına dikkat! Adeta zehir: Zehirlenme riski artıyor! Milli futbolcu Deniz Gül'ü transfer etmek için harekete geçtiler! Rotayı Portekiz'e çevirdiler Bütün açları doyurmaya yeter: En çok israf edilen gıdalar belli oldu!
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Bütün açları doyurmaya yeter: En çok israf edilen gıdalar belli oldu!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bütün açları doyurmaya yeter: En çok israf edilen gıdalar belli oldu!

Türkiye'de geçtiğimiz sene hanehalkının en çok israf ettiği gıdalar belli olurken, israfın en büyük nedeninin bozulma olduğu belirtildi.

#1
Foto - Bütün açları doyurmaya yeter: En çok israf edilen gıdalar belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), hane halkları tarafından en fazla israf edilen gıda gruplarını belirledi. Tüketicilerin büyük bölümü hassasiyet gösterse de bazı gıda ürünleri israf edilebiliyor.

#2
Foto - Bütün açları doyurmaya yeter: En çok israf edilen gıdalar belli oldu!

TÜİK AÇIKLADI Buna göre, geçen yıl en fazla israf edilen gıda grubu yüzde 39,7 ile "taze meyve ve sebze" olarak kayıtlara geçti. Bu grubu yüzde 32,5 ile "ekmek" takip etti. Diğer israf edilen ürün grupları yüzde 15,1 ile süt ve süt ürünleri, yüzde 5,9 ile kuru bakliyat oldu.

#3
Foto - Bütün açları doyurmaya yeter: En çok israf edilen gıdalar belli oldu!

İSRAFIN ANA NEDENİ GIDALARIN BOZULMASI Gıda ürünlerinin çöpe atılma nedenleri incelendiğinde, "bozulma" yüzde 74,4 ile açık ara ilk sırada yer aldı. Tüketicilerin yüzde 12,1'i "son kullanma tarihinin geçmesi", yüzde 6,3'ü ise "fazla satın alınması veya pişirilmesi" nedeniyle gıdaları israf ettiğini beyan etti. Hane halkının yüzde 84'ü gıda ürünlerini "hiçbir zaman" çöpe atmadığını belirtirken "nadiren" çöpe attığını belirtenlerin oranı yüzde 12,7, "sıklıkla" çöpe attığını söyleyenlerin oranı yüzde 0,3 oldu.

#4
Foto - Bütün açları doyurmaya yeter: En çok israf edilen gıdalar belli oldu!

ALIŞVERİŞ PLANLAMASINDA "LİSTE YAPMA" ALIŞKANLIĞI KORUNUYOR Tüketicilerin alışveriş alışkanlıkları incelendiğinde, 2025 yılında yüzde 54,4'ünün alışverişe liste yaparak çıktığı görüldü. Ürünün fiyatını takip ederek alışveriş yapanların oranı yüzde 14,9 olurken plansız alışveriş yapanların oranı yüzde 14,4 olarak belirlendi. Gelir gruplarına göre bakıldığında, en düşük gelir grubundaki hane halklarının alışveriş listesi yapma oranının (yüzde 57,3), en yüksek gelir grubuna (yüzde 49,9) göre daha yüksek olduğu saptandı.

#5
Foto - Bütün açları doyurmaya yeter: En çok israf edilen gıdalar belli oldu!

TÜKETİLEMEYEN GIDALAR HAYVANLARA VERİLİYOR Gıda israfını engellemek için başvurulan yöntemler arasında, "tüketilemeyen gıdaların hayvanlara verilmesi" öne çıktı. 2024 yılında yüzde 27,3 olan bu oran, 2025 yılında yüzde 28,7'ye yükseldi. Gelir düzeyi en düşük olan grupta tüketilemeyen gıdaları hayvanlara verme oranı yüzde 35,9 iken bu oran en yüksek gelir grubunda yüzde 27,8 oldu. Öte yandan, tüketicilerin yüzde 83,6'sı gıda israfını engellemek için bireysel olarak elinden geleni yaptığını ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali
Gündem

İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali

Cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın son hali ortaya çıktı.
Özgür Özel hakaret ettiği avukattan şok ifşaat! Özgür Özel’in FETÖ’cü olduğunu bildiğin halde neden sustun..
Gündem

Özgür Özel hakaret ettiği avukattan şok ifşaat! Özgür Özel’in FETÖ’cü olduğunu bildiğin halde neden sustun..

CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in CHP’nin grup toplantısında yaptığı konuşmada “Türkiye’den kaçarken yakalanan itirafçı alçaklar” ifadeleriyle ..
Canlı yayında olay sözler: CHP'yi bu hale İmamoğlu getirdi
Gündem

Canlı yayında olay sözler: CHP'yi bu hale İmamoğlu getirdi

CHP eski Milletvekili Yılmaz Ateş yaptığı açıklamada "CHP'yi bu hale İmamoğlu getirdi" ifadelerini kullandı.

Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i bitirecek itiraf: 1 milyon TL gönderdim
Gündem

Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i bitirecek itiraf: 1 milyon TL gönderdim

Ek ifade veren tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Özgür Özel'i terletecek açıklamalar yaptı. Kurultay sürecinde yaklaşık 700 delegey..
Bu telefon artık servet değerinde!
Aktüel

Bu telefon artık servet değerinde!

Dayanıklılığı ile dünyanın en gözdesi haline gelen ve 2000'li yılların başında satış rekorları kıran Nokia 3310 gibi eski nesil cep telefonl..
YSK'dan son dakika CHP açıklaması
Gündem

YSK'dan son dakika CHP açıklaması

YSK CHP'ye reddin gerekçesini açıkladı. Açıklamada, YSK'nın mutlak butlan kararını denetlemesinin mümkün olmadığı kaydedildi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23