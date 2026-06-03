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Gündem Kılıçdaroğlu özel ekip kuruyor! CHP'li tüm belediyeler FETÖ ve yolsuzluk denetiminden geçirilecek
Gündem

Kılıçdaroğlu özel ekip kuruyor! CHP'li tüm belediyeler FETÖ ve yolsuzluk denetiminden geçirilecek

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kılıçdaroğlu özel ekip kuruyor! CHP'li tüm belediyeler FETÖ ve yolsuzluk denetiminden geçirilecek

CHP'de "mutlak butlan" kararı sonrası genel başkanlık görevini yeniden üstlenen Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, parti bünyesinde FETÖ bağlantıları ve yolsuzluk iddialarının incelenmesine yönelik özel bir denetim mekanizması kurulacağı iddia edildi. Kurulacak özel keibin CHP'li belediyelerin tamamını denetimden geçireceği de öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Genel Merkez'de düzenlediği bayramlaşma programında yaptığı FETÖ ve yolsuzluk vurgusunun ardından kurmaylarına yeni bir denetim süreci için talimat verdiği öğrenildi. Buna göre parti bünyesinde FETÖ ve yolsuzlukla mücadele amacıyla özel bir denetim mekanizması oluşturulacak.

Yerel yönetimler ve hukuk alanında uzman isimlerin yer alacağı ekip yalnızca hakkında iddia bulunan belediyeleri değil, CHP'li tüm belediyeler denetime tabi tutacak. Yeni sistemle amaçlanan, herhangi bir soruşturma ya da kriz ortaya çıktıktan sonra müdahale etmek yerine, olası riskleri önceden tespit ederek gerekli önlemleri almak ve CHP’nin kamuoyunda yer edinen ‘hırsızların partisi’ algısından kurtarmak.

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Yorumlar

Adem

Bekliyor ve izliyoruz...tiyatromu yoksa gerçekmi gōrecegiz...

Elazığ

Ya,en başta sen fetösün.
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