Kılıçdaroğlu özel ekip kuruyor! CHP'li tüm belediyeler FETÖ ve yolsuzluk denetiminden geçirilecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Genel Merkez'de düzenlediği bayramlaşma programında yaptığı FETÖ ve yolsuzluk vurgusunun ardından kurmaylarına yeni bir denetim süreci için talimat verdiği öğrenildi. Buna göre parti bünyesinde FETÖ ve yolsuzlukla mücadele amacıyla özel bir denetim mekanizması oluşturulacak.

Yerel yönetimler ve hukuk alanında uzman isimlerin yer alacağı ekip yalnızca hakkında iddia bulunan belediyeleri değil, CHP'li tüm belediyeler denetime tabi tutacak. Yeni sistemle amaçlanan, herhangi bir soruşturma ya da kriz ortaya çıktıktan sonra müdahale etmek yerine, olası riskleri önceden tespit ederek gerekli önlemleri almak ve CHP’nin kamuoyunda yer edinen ‘hırsızların partisi’ algısından kurtarmak.