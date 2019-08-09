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Ağır metal zehirlenmesi | Sürekli yorgun, bitkin ve halsiz misiniz?

Sürekli halsiz ve bitkin bir durumdaysanız, üstüne üstlük ne şikayetinizin olduğunu da bilmiyorsanız ağır metaller yüzünden bu belirtileri görüyor olabilirsiniz.

09 Ağustos 2019 Cuma 14:09
Ağır metal zehirlenmesi | Sürekli yorgun, bitkin ve halsiz misiniz?

Doktor doktor gezip fiziksel ya da ruhsal hiçbir hastalığa ulaşamıyorsanız belkide sorununuz vücudunuza aldığınız metallerden kaynaklanıyordur. 

Son zamanlarda teknoloji çağıyla popülerleşen bir ortamda; çok yeme, içme ve sınırını aşma gibi sorunlar türedi. Her bulduğumuz yiyeceği yemek ya da bilmediğimiz bir ortamda herhangi bir şeyi içmek, gereksinim haline geldi. Halbuki, yemek yediğimiz tencereler hatta soluduğumuz havayla bile ağır metallere maruz kalıyoruz. Ağır metal zehirlenmesi bu kadar yakınken yediğimiz şeylere tereddütle yaklaşmakta fayda var.

Ağır metal vücuda nasıl girer?

Yediğimiz fast food ürünler, o ürünlerin saklı olduğu plastikler, alüminyum folyolar, çocuklarımıza masum gözüyle bakıp giydirdiğimiz plastik kabartmalı kıyafetler, midyeler, tek kullanım plastikler, bazı aşılar, teflon tavalar ve egzoz dumanları hayatımıza ağır metal zehirlenmesi olarak giriyorlar. Bu sayılanlarla temas etmeniz bile eser miktarda vücudunuza metal girmesine sebebiyet veriyor. Kaçımız bunlardan uzak yaşayabiliyor?

Tamamen ağır metallerden uzaklaşmak zamanımızda mümkün değil. Fakat dikkat edilebilir ya da arınmak için çaba sarf edilebilir.  

Bunun içinse; 1 hafta spirulina tüketebilir ya da yeşil bitki detoksuuygulayabilirsiniz.

Sağlıcakla kalın..

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 14:09
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