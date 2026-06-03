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Dünya Otelin restoranında yangın çıktı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

Otelin restoranında yangın çıktı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Otelin restoranında yangın çıktı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bir otelin restoranında çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 21 kişi öldü. Çok sayıda kişinin de kurtarıldığı yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Uzakdoğu ülkesi Hindistan yangın şokunu yaşıyor.  NDTV'nin haberine göre, Yeni Delhi'de yaklaşık 40 kişinin konakladığı 5 katlı otelin bodrum katındaki restoranda yerel saatle 08.50 sularında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının çıktığı sırada otelde kalanların büyük kısmının uyuduğu belirtildi.

Olayda ilk belirlemelere göre 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

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