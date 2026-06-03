Yıldız futbolcu farkı açıyor: İşte milli takımın en değerli futbolcuları!
2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımımızın, ABD yolculuğu başladı...
2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımımızın, ABD yolculuğu başladı...
Otobüsle Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden hareket eden ay-yıldızlılar, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla ABD'ye hareket etti.
Gruplarda Avustralya, Paraguay ve ABD ile karşılaşacak olan millilerimiz, kadro değeriyle de gündeme geldi...
İŞTE MİLLİ TAKIMIMIZIN EN DEĞERLİ 10 İSMİ...
YUSUF AKÇİÇEK - 15 MİLYON EURO
HAKAN ÇALHANOĞLU - 16 MİLYON EURO
YUNUS AKGÜN - 18 MİLYON EURO
KEREM AKTÜRKOĞLU - 20 MİLYON EURO
ORKUN KÖKÇÜ - 25 MİLYON EURO
BARIŞ ALPER YILMAZ - 30 MİLYON EURO
FERDİ KADIOĞLU - 30 MİLYON EURO
CAN UZUN - 45 MİLYON EURO
KENAN YILDIZ - 75 MİLYON EURO
ARDA GÜLER - 90 MİLYON EURO/
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