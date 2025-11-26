Enerjide Devrim Başladı: Kaybı Sıfırlayan Akıllı Sistemler Türkiye’de!

Yapay zekâ destekli otomasyon sistemleriyle enerji kendi kararını veriyor, sanayi kendi dengesini kuruyor. Türkiye sanayisi, enerji verimliliğinde yeni bir döneme giriyor. EYOPAN’ın geliştirdiği SCADA tabanlı otonom enerji sistemleri, artık yalnızca enerjiyi izlemiyor; öğreniyor, öngörüyor ve yönetiyor. SCADA tabanlı çözümler, sanayi tesislerinde enerji kayıplarını %30’a kadar azaltıyor. Japonya ve Almanya’da hızla yaygınlaşan bu model, EYOPAN mühendisliğiyle Türkiye’ye taşınıyor.

Sanayi Tesislerinde Enerjinin ‘Düşünen’ Hali

EYOPAN (Elektrik – Yazılım – Otomasyon – Pano), endüstriyel otomasyonun merkezine yapay zekâyı yerleştirerek enerjiyi “pasif bir kaynak” olmaktan çıkarıyor. EYOPAN Kurucu Ortağı Elektrik-Elektronik Mühendisi Uğur Doğan, bu dönüşümü şöyle özetliyor:

“Enerji yönetimi artık insan müdahalesine ihtiyaç duymadan kendi kararını verebiliyor. SCADA tabanlı yazılımlarımız, sahadaki tüm verileri anlık olarak analiz ediyor; tüketimi optimize edip kayıpları %30’a kadar azaltıyor. Enerji artık sadece kullanmıyor, düşünerek davranıyor.”

Yapay Zekâ ile Arıza Öngörüsü ve Dinamik Dengeleme

EYOPAN Kurucu Ortağı Mekatronik Mühendisi Barış Demir, EYOPAN sistemlerinin yalnızca izleyen değil, önceden tahmin eden ve yeniden planlayan bir yapıya sahip olduğunu vurguluyor: “Yapay zekâ algoritmaları, olası arızaları daha oluşmadan tespit ediyor. Sistem, yük dağılımını anlık olarak değiştirip kesintisiz üretimi sürdürüyor. Kısacası, fabrikalar artık bir beyne sahip.”

Dünya Standartlarında, Yerli Mühendislik İmzası

Japonya ve Almanya’da otonom enerji yönetimi, tüketimi ortalama %25–30 azaltırken karbon salımını da düşürüyor. EYOPAN, bu teknolojiyi yerli mühendislik gücüyle Türkiye’ye kazandırıyor. “Akıllı sanayi – temiz gelecek” vizyonuyla geliştirilen sistemler; enerji maliyetlerini düşürürken çevresel sürdürülebilirliği destekliyor.

Enerji Artık Pasif Değil, Aktif Bir Zekâ

EYOPAN’ın otonom enerji yönetim sistemi, sanayide yalnızca verimlilik değil, geleceği öngörme yeteneği kazandırıyor. Enerji artık raporlanan bir veri değil, karar veren bir mühendislik zekâsı.